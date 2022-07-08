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الحجاج يسلكون أطول طريق مشاة في العالم في نفرة مزدلفة

كتب newsaفي آخر تحديث

بعد غروب الشمس في هذا اليوم، يودع الحجاج ضريح عرفات المقدس لمواصلة رحلتهم الإيمانية نحو مزدلفة، مزدلفة.

بياض المحرمات

مشهد نفرة وملايين الحشود ينطلقون إلى ممرات المشاة التي كانت مغطاة ببياض الإحرام في المحطة الثالثة في رحلة الحج.

حجاج يسيطرون على أطول شارع للمشاة في العالم في مزدلفة - المواطن

أطول مسار في العالم

تعتبر مسارات المشي في المشاعر المقدسة، والتي تمتد من منطقة جبل الرحمة في عرفات إلى منى، مروراً بمزدلفة بطول 25 كيلومتراً، أطول طريق مشي في العالم، ويتم إجراؤها سنوياً خلال موسم الحج. الموسم. يشهد العالم أكبر حركة مرور بشرية في الجو والتخفيف من الحرارة.

حجاج يسيطرون على أطول شارع للمشاة في العالم في مزدلفة - المواطن