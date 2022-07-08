الحجاج يسلكون أطول طريق مشاة في العالم في نفرة مزدلفة

بعد غروب الشمس في هذا اليوم، يودع الحجاج ضريح عرفات المقدس لمواصلة رحلتهم الإيمانية نحو مزدلفة، مزدلفة.

بياض المحرمات

مشهد نفرة وملايين الحشود ينطلقون إلى ممرات المشاة التي كانت مغطاة ببياض الإحرام في المحطة الثالثة في رحلة الحج.

أطول مسار في العالم

تعتبر مسارات المشي في المشاعر المقدسة، والتي تمتد من منطقة جبل الرحمة في عرفات إلى منى، مروراً بمزدلفة بطول 25 كيلومتراً، أطول طريق مشي في العالم، ويتم إجراؤها سنوياً خلال موسم الحج. الموسم. يشهد العالم أكبر حركة مرور بشرية في الجو والتخفيف من الحرارة.