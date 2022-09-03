الحجر الكريم الأوبال عبارة عن ملح مائي ألوانه الجميلة نتيجة لوجود ، قد يثير الهام الكثير من الأفراد حول العالم خول الأحجار الكريمية فهنالك العديد من الأشخاص المعجبين بجمال تلك الأحجار والتي تعد واحدة من المعادن ذات الأهمية الكبيرة وهي موجودة في الطبيعة ، وفي الغالب ما تتكون تلك الاحجار الكريمة من عنصرين أو أكثر ، وبالتالي سنتعرف على الحجر الكريم الأوبال عبارة عن ملح مائي ألوانه الجميلة نتيجة لوجود .

ما هو حجر العقيق

يُطلق على حجر الأوبال اسم عين الشمس، وهو من الأحجار الكريمة المتلألئة شبه الشفافة، ويتكون أساسًا من السيليكا غير المتبلورة أو ما يسمى بالسيليكا المائية، وتتنوع ألوانه من شفاف إلى أبيض ويحتوي أيضًا على العديد من ألوان أخرى مثل الأخضر والأصفر والبني وغيرها من الألوان الرائعة، يعتبر هذا الحجر من أهم الأحجار الأسترالية، وذلك لكثرة في أستراليا.

حجر العقيق هو ملح مائي له ألوان جميلة نتيجة لوجوده

بالإضافة إلى السيليكا، يتكون حجر الأوبال من حوالي عشرين بالمائة من الماء، ويحتوي أيضًا على العديد من بلورات كريستوباليت المختلفة. من كل ما سبق نستنتج أن ألوان حجر الأوبال تظهر نتيجة وجود ما يلي

الحرارة والماء والأصباغ وثاني أكسيد الكربون.

أنواع حجر العقيق

هناك العديد من الأنواع التي تختلف عن بعضها البعض حسب المواد المتضمنة في تركيبها، ومن أهم هذه الأنواع

العقيق الطبيعي يتميز هذا النوع بعدم تعرضه لأي نوع من المعالجة أو إضافة مواد إليه، كما أنه تعرض فقط للتلميع والتقطيع، كما يتميز بغناه بالحديد وخفة وزنه وصلابته، و تتنوع ألوان هذا النوع بين الأبيض وظلال الرمادي.

العقيق الأبيض أو العقيق الفاتح يحتوي هذا النوع على مركبات تتراوح بين الرمادي والرمادي المتوسط ​​، ويظهر الحجر بلون أبيض حليبي وشفاف للغاية.

الأوبال الصخري كان هذا النوع شائعًا جدًا في منتصف السبعينيات وهو أحد أغلى أنواع الأوبال ؛ لأنها تحتوي على مجموعة متنوعة من الصخور المضيفة، وقد يكون لونها أسود أو فاتحًا حسب شكل سطح الحجر الذي صنعت منه.

العقيق المائي سمي بهذا الاسم لشفافيته الكبيرة ويحتوي على عدد كبير من الأنواع التي تظهر بداخله، ويتواجد هذا النوع بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وأستراليا.

ماتريكس أوبال تسمى المصفوفة بسبب وجودها بين الثقوب في الصخور، وقد تم العثور على هذا النوع لأول مرة في كوينزلاند، ويمكن التعرف عليها من خلال الحديد الموجود بها.

العقيق الأسود وهو أغلى الأنواع نظرا لجودته العالية وكونه من الأحجار النادرة. وتجدر الإشارة إلى أنه قد يبدو أسود بالكامل، لكنه في الحقيقة يحتوي فقط على جسم داكن اللون.

الحجر الكريم الأوبال عبارة عن ملح مائي ألوانه الجميلة نتيجة لوجود ، يعرف حجر الاوبال عند العديد من الناس بغسم عين الشمس ، وهو حجر يعطي شكل متلألئاً شبيه بالشفافية ، ويتكون في الغالب حسب الدراسات والأبحاث بنسبة 20 بالمئة من الماء ، وتعرفنا على أنواع الاحجار الكريمية العقيق .