الحج أقل عمر لحجز تصريح العمرة 5 سنوات

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن الحد الأدنى لسن حجز تصريح العمرة هو 5 سنوات، فيما أعلنت عن توافر خدمات تصاريح العمرة وحجز المواعيد ابتداءً من شهر محرم العام المقبل 1444 هـ.

وقالت الوزارة في إنفوجرافيك صادر عنها إنه يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام برفقة أحد الوالدين للصلاة، موضحة أن الحد الأدنى لسن حجز تصريح العمرة هو 5 سنوات بشرط ألا يكونوا مصابين أو مخالطين. شخص مصاب بفيروس كورونا.

توافر خدمة تصريح العمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق عن توافر خدمة تصاريح العمرة وحجز المواعيد عبر تطبيق العمرة ابتداءً من شهر محرم من العام المقبل 1444 هـ الموافق 30/7/2022 م وذلك ضمن الجهود المبذولة. مصنوع. لتسهيل الخدمات المقدمة للحجاج والزوار لأداء العمرة بسلام وهدوء.

يقدم تطبيق العمرة خيارات متنوعة لحجز المواعيد حسب سعة المسجد الحرام على مدار اليوم، ويوفر التطبيق سلسلة من الاتجاهات لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.

تعليمات دخول المسجد الكبير للحجاج

وشملت اشتراطات إصدار تصاريح العمرة ودخول المسجد الحرام الأمن الصحي، بحسب تطبيق توكلنا، بحيث يتم إلغاء تصريح من ثبتت إصابته أو على اتصال بأحد مرضى كورونا من خلال التطبيق. بالإضافة إلى ضرورة ارتداء قناع طوال فترة الإقامة بأكملها داخل العلبة.

كما يلزم الالتزام بمغادرة الحرم في نهاية فترة التصحيح، بالإضافة إلى عدم حمل الحقائب والأمتعة غير المصرح لها بدخول الحرم الجامعي.