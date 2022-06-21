الحج: بدء التقديم على الوظائف الموسمية وشروط التقديم 1443

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم للوظائف الموسمية في وزارة الحج ، حيث تستغل الوزارة جهود المواطنين في المملكة لتقديم خدمات متنوعة للحجاج. .

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن عدد من الوظائف ، لكن عدد المتقدمين لم يكتمل ، وفتحت اليوم الباب أمام طلبات الوظائف الموسمية لخدمة الحجاج مرة أخرى. يمكن للمقبولين على هذه الوظائف أداء فريضة الحج مع الحجاج الذين يرعونهم ، بالإضافة إلى الحصول على مكافأة مالية من تلك الوظائف.

شروط التقديم على وظائف وزارة الحج الموسمية

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن عدد من الشروط التي يجب على المتقدمين استيفائها لشغل الوظائف ، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم لهذه الوظائف سعودي الجنسية ويحمل بطاقة هوية سارية المفعول.

يجب أن يكون لدى المتقدم لهذه المناصب حساب مصرفي نشط.

يجب أن يقدم مؤهلًا أكاديميًا معتمدًا من وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.

يجب على مقدم الطلب تقديم العنوان الوطني الموحد.

يجب على المتقدم تقديم سيرته الذاتية لشرح خبراته السابقة.

يجب أن يوضح الشخص منصبه في وظيفته الحالية ، سواء أكان على رأس عمله أم لا ، لأن هذه الوظائف خاصة بموسم الحج وليست دائمة.

إذا كان المتقدم يعمل في إحدى الوظائف ، فعليه الإشارة إلى وظيفته الحالية.

يذكر المتقدم عمره ويدخل بريده الإلكتروني ورقم جواله ورقم هاتف المنزل.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قيادة عامة أو خاصة مع توضيح نوع الرخصة.

خطوات التقديم على وظائف الحج الموسمية

أعلنت وزارة الحج عن طريقة التقديم لهذه الوظائف ، من خلال إلزام الراغب في التقدم لهذه الوظائف باتباع الخطوات التالية: