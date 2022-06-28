الحج في حال عدم السداد يتم إلغاء الفاتورة وترشيح متقدم آخر

وأكدت وزارة الحج والعمرة أنه في حالة عدم سداد قيمة حجز العمرة، سيتم إلغاء الفاتورة تلقائيًا وترشيح متقدم آخر من حجاج الداخل.

الفرصة الثانية

وأكدت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق أن فرصة ثانية في الترتيب التالي ستعطى لمن لم يحالفهم الحظ في نتائج اليانصيب للحجاج في الداخل.

وقالت الوزارة “من لم يحالفه الحظ في اليانصيب الإلكتروني ستكون لديه فرصة لاحقة في الفرز التالي، عندما تتوفر مقاعد بديلة أو إضافية”.

اكمل التسجيل

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه تم الاتصال بالمرشحين للحج 1444 هـ عبر الرسائل النصية لة الطلب واستكمال التسجيل.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق نتائج قرعة قرعة حجاج المواطنين، لمن سبق لهم التسجيل عبر تطبيق العمرة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة.