الحج لضيوف الرحمن أصدروا تذاكر السفر الإلكترونية قبل التوجه إلى المطارات

أطلقت وزارة الحج والعمرة برامجها التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة التي تستهدف الحجاج. وهذا يؤكد ضرورة إصدار تذاكر السفر الإلكترونية قبل الذهاب إلى المطارات، بعدة لغات، منها العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو والماليزية، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحجاج المسافرين.

محتوى تعليمي

تضمن محتوى التوعية نصائح حول حقوق الركاب، وقواعد الرحلة، وشروط نقل الأمتعة، وفواصل تسليم زجاجة ماء زمزم ؛ وتنبه الوزارة الحجاج المسافرين على الرحلات الداخلية بضرورة إجراء الحجوزات قبل الوصول إلى المطارات بمختلف المحتويات الجذابة لتجنب الازدحام والاكتظاظ في صالات السفر، بسبب التدفق الكبير للحجاج القادمين إلى المطارات والمطارات في نفس الوقت. الوقت بسبب جدولة الرحلة. كما استفادت وزارة الحج والعمرة من حساباتها الرسمية لتوعية الحجاج وتعريفهم بالأمتعة التي لا يسمح بحملها على متن الطائرة والتي تشمل الأكياس البلاستيكية، والطرود التالفة، والطرود غير المنتظمة، والأمتعة، وزجاجات المياه. زمزم وأمور أخرى في إطار الجهود المشتركة مع الجهات ذات العلاقة لتثقيف الحجاج لتسهيل أداء مناسكهم للهدوء والطمأنينة.

تكثيف الأنشطة التوعوية

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الحج والعمرة كثفت أنشطتها التوعوية خلال موسم حج 1444 م. من خلال إنتاج وحقن العديد من التصاميم والتصاميم السينمائية الإبداعية المثيرة للاهتمام، بما في ذلك فيلم “أنا أتوق إليك”، “التمنيات تصبح حقيقة”، “الاهتمام والالتزام” ؛ بالإضافة إلى إطلاق 13 دليل توعوي بأكثر من 14 لغة. تتناول الأدلة الموضوعات التي تهم الحجاج من القضايا الصحية والدينية والإجرائية بطريقة سهلة ومبسطة تشمل جميع المراحل التي يمرون بها في أداء المناسك، ويمكن الحصول عليها من خلال زيارة صفحة موقع الوزارة على الإنترنت من خلال الرابط. هنا.