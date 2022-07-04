الحج والعمرة تسجل أكثر من 2 مليون هجمة إلكترونية خلال شهر

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة، عبد الفتاح مشاط، أن عرفة مغطاة بالتيار الكهربائي بقدرة تكفي لمدينة متكاملة.

#علنا | د. عبد الفتاح مشاط سجلنا أكثر من 2 مليون هجوم إلكتروني في شهر واحد فقط، وهيئة أمن المعلومات والسيبر في المملكة تعمل بشكل رائع ومهني. # قناة_السعودية # سلام_آمن pic.twitter.com/pGOLgNEqRA

– قناة سعودية (saudiatv) 3 يوليو 2022

وتابع المشاط، خلال لقائه مع القناة السعودية، أن شعار المملكة صحة الإنسان أولاً، لذلك لا بد من وجود متطلبات للحفاظ على صحة الحاج طوال رحلته.

قياس أداء الجهات

وأضاف أن معهد خادم الحرمين الشريفين فوض هيئة محايدة لقياس أداء القطاعات الحكومية، ودرجة رضا الحجاج.

وأشار وكيل وزارة الحج والعمرة إلى أن الحد الأدنى للفئة العمرية المسموح بها لأداء فريضة الحج هو 15 عاما، مشيرا إلى أن وجود الأطفال كان غير رسمي في السابق.

الهجمات السيبرانية

وكشف لقد سجلنا أكثر من 2 مليون هجوم إلكتروني في شهر واحد فقط، وتعمل هيئة البيانات والأمن السيبراني في المملكة المتحدة بشكل جيد للغاية.