الحج والعمرة تطبق التأمين الشامل لضيوف الرحمن

نفذت وزارة الحج والعمرة خلال موسم حج هذا العام برنامج التأمين الشامل للحجاج القادمين من خارج المملكة، وذلك بهدف تمكينهم من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر وفق أهداف الرؤية. المملكة 2030. الذي يهدف إلى تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين.

إثراء تجربة الحجاج

البرنامج تحت إشراف وزارة الحج والعمرة والبنك المركزي السعودي “ساما” بهدف إثراء تجربة الحجاج أثناء تواجدهم في المملكة، وتخفيف أي عبء مالي قد يتكبدونه نتيجة إقامتهم. .التعرض لأي مخاطر قد تحدث، ضمن المزايا وحدود التغطية لبوليصة التأمين. يغطي البرنامج الحوادث الشخصية التي تؤدي إلى الوفاة أو العجز الكلي الدائم نتيجة لحادث، ويشمل نقل جثث المتوفين إلى أماكنهم. كما يغطي البرنامج تعويضات حالات الإلغاء أو التأخير للرحلات المغادرة من المملكة، بالإضافة إلى تغطية حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 من حيث تغطية الحجر الصحي ونفقات العلاج المؤسسية.

حلول وخيارات متنوعة

يتيح البرنامج إيجاد حلول وخيارات متنوعة تضمن سرعة العلاج ليتمكن الحاج من أداء طقوسه بطريقة مريحة وبسيطة والعودة إلى وطنه بصحة وأمان، ويتم توفير البرنامج من قبل جميع شركات التأمين المحلية، ويمكنهم الاستفادة من خدمات البرنامج في حالة الإصابة بعدوى كوفيد 19 من خلال الحجر الصحي أو بالذهاب إلى المستشفى أو المركز الصحي الأقرب لمكان إقامتهم إذا احتاجوا إليه وتزويدهم برقم جواز السفر، والقدرة على المطالبة الحاج عن طريق الاتصال على الرقم 800440008 أو تقديم طلب عبر الموقع التالي هنا.