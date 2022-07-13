الحج والعمرة تعلن فتح التقديم لطلبات تأشيرات العمرة للعام القادم

أعلنت وزارة الحج والعمرة، بدء استقبال طلبات إصدار التأشيرات للحجاج القادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم، لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، لموسم العمرة للعام المقبل 1444 هـ. وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس الخامس عشر من شهر ذي الحجة الحالي 1444 هـ الموافق 14/7/2022 م.

متطلبات إصدار التأشيرات

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن بدء العمرة للحجاج من داخل وخارج المملكة يبدأ في الأول من محرم من العام المقبل 1444 هـ الموافق 30/7/2022 م. ويمكن الاطلاع على الرابط (https//haj.gov.sa/ar/InternalPages/Umrah)، ويمكن أيضًا إصدار تصاريح الحجاج من داخل المملكة من خلال تطبيق “Umrahna” في وسط نظام متكامل للخدمات والتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المختصة للحفاظ على سلامة وصحة الحجاج والزوار، ضمن إجراءات بسيطة تضمن أداء مناسك العمرة بهدوء وهدوء.

ضوابط تأهيل الوكلاء الخارجيين

تضمنت الشيكات لتأهيل وكلاء خارجيين لتقديم خدمات لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي تقديم طلب تأهيل عبر بوابة وزارة الحج والعمرة على الرابط (https // umralicense. haj.gov.sa) والالتزام بـ الضوابط الموضحة في البوابة، وإرفاق المستندات والبيانات المتعلقة بالسجل التجاري، وعضوية منظمة النقل الجوي الدولية (IATA)، وسلسلة من البيانات الشخصية الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الحج والعمرة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الإجراءات الصحية الوقائية للوقاية من فيروس (كوفيد 19) والتي تشمل الحصول على اللقاحات المعتمدة في المملكة، وإرفاق شهادة التطعيم المعتمدة. من قبل الجهات الرسمية في بلد الحاج، بالإضافة إلى الإقرار بصحة المعلومات.