الحج والعمرة شرطان لدخول الأطفال المسجد الحرام

وجددت وزارة الحج والعمرة إجراءات دخول الأطفال إلى المسجد الحرام، مشيرة إلى أنه يمكن للأطفال الدخول برفقة أحد الوالدين.

شروط دخول الأطفال إلى المسجد الحرام

وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى لسن حجز تصريح العمرة للأطفال هو 5 سنوات بشرط ألا يكونوا مصابين أو مخالطين لشخص مصاب بفيروس كورونا.

جاء ذلك رداً على سؤال من أحد متابعي حساب الوزارة على تويتر، قال فيه “هل أريد أن أسأل عن قبول الأطفال دون سن الخامسة بالحرم الجامعي وهو أيضًا مطلب لتحصين الكبار.

وكتب حساب وزارة الحج والعمرة ردًا على السؤال “يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام برفقة أحد والديهم للصلاة، بينما الحد الأدنى لسن حجز تصريح العمرة هو 5 سنوات بشرط أن يكونوا غير مصابين”. أو على اتصال مع شخص مصاب بفيروس كورونا “.

فتح باب التقديم للحصول على تأشيرات العمرة للعام المقبل

أعلنت وزارة الحج والعمرة، بدء استقبال طلبات إصدار التأشيرات للحجاج القادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم، لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي، لموسم العمرة العام المقبل. عام 1444 هـ، حيث بدأ الخميس الماضي الخامس عشر من شهر ذي الحجة لعام 1444 هـ الموافق 14/7/2022 م.

وأوضحت الوزارة أن بدء العمرة للحجاج من داخل المملكة وخارجها يبدأ في الأول من محرم من العام المقبل 1444 هـ الموافق 30/7/2022 م.

وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على متطلبات إصدار تأشيرة العمرة من خلال الزيارة نهاية لهذه الغايةكما يمكن إصدار التصاريح لحجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة عبر تطبيق “عمرة”، وسط نظام متكامل للخدمات الصحية والإجراءات المعتمدة من الجهات المختصة للحفاظ على سلامة وصحة الحجاج والزوار، ضمن إجراءات بسيطة تضمن الالتزام. مناسك العمرة بكل سهولة ويسر.