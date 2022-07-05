الحج يبدأ منك .. حملة جديدة بـ7 لغات بإرشادات هامة للحجاج

أطلقت وزارة الحج والعمرة، اليوم، حملة توعوية تحت عنوان “الحج يبدأ معكم”، امتداداً لجهودها المستمرة لتكثيف أنشطتها التوعوية لموسم حج هذا العام 1444 هـ.

أخي الحاج #Hajj_starts معك 🕋# مكة_و_المدينة_الانتظار_ل_لديك_لطالما_مكة# سلام_آمن pic.twitter.com/xobL4J1qpt

– وزارة الحج والعمرة (HajMinistry) 5 يوليو 2022

مقطع فيديو

وفي إطار فعاليات الحملة، قامت الوزارة وبالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف بنشر مقطع فيديو بسبع لغات على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها. بهدف إيضاح سلسلة من المؤشرات المتعلقة بالاستخدامات الشخصية والسلوك العام للحاج أثناء رحلته لأداء المناسك.

العمل، وهو المنتج الرئيسي للحملة، يتضمن سلسلة من الرسائل لتصحيح السلوكيات الخاطئة في الحج، بما في ذلك الآداب والسلوكيات المرغوبة في الأماكن المقدسة.

وتهدف الحملة التوعوية إلى التأكيد على أن رحلة الحج الناجحة تبدأ بالحاج نفسه، مع الحرص على الامتثال والاهتمام بالتعليمات الصحيحة والتوجيهات المهمة لتسهيل رحلة الحاج، وضمان الراحة والطمأنينة له وللآخرين. من الحجاج، والتأكد من قيامهم بالطرق الصحيحة في الحرم ومشاعرهم لأداء فريضة الحج بكل سهولة ويسر.

دليل الحج

يذكر أن وزارة الحج والعمرة أطلقت مؤخرًا 13 دليلًا توعويًا تفصيليًا بـ 14 لغة، بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، لتسهيل رحلة الحاج بطريقة سهلة ومبسطة تشمل جميع المراحل التي يمر بها الحاج. أثناء أداء المناسك، ويمكن الحصول عليها من خلال زيارة موقع الوزارة عبر الرابط هنا.