الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص فِيْ مصر .. تفاصيل تهم 18 مليون موظف

ينتظر قرابة 18 مليون موظف بالقطاع الخاص فِيْ مصر تطبيق حد أدنى للأجور قدره 2700 جنيه شهريًا.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فِيْ وقت سابق من العام 2022 بالإسراع برفع الحد الأدنى للأجور إلَّى 2700 جنيه لموظفِيْ الحكومة، والذي بدأ تطبيقه فعليًا فِيْ أبريل الماضي، بدلاً من يوليو، بهدف إعفاء العمال والمواطنين المصريين.

تكلف زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفِيْ الحكومة الميزانية العامة للدولة بنحو 45 مليار جنيه، بحسب تصريحات وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط.

وأكد وزير المالية، وفقا لبيانات رسمية، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2022-2023 شهد زيادة فِيْ مخصصات الأجور وتعويضات العمال إلَّى 400 مليار جنيه لتمويل حزم مساعدات وزيادات فِيْ الأجور بقيمة 45 مليار جنيه لتحسينها. أجور العاملين فِيْ الجهاز الإداري للدولة.

الحد الأدنى للأجور فِيْ القطاع الخاص

كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فِيْ مصر، عَنّْ مبادرة فِيْ القطاع الخاص تماشيا مع توجيهات الدولة المصرية برفع الحد الأدنى للأجور إلَّى 2700 جنيه. أن التطبيق فِيْ القطاع الخاص سيكون بداية يناير المقبل 2023.

وأضاف أن المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي القطاع الخاص، ابتداء من الآن وحتى سبتمبر المقبل، لدراسة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور فِيْ القطاع الخاص، لإزالة المعوقات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص تجاه تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى للأجور فِيْ القطاع الخاص.

وأضاف أن الشركات غير القادرة على رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن تتقدم بطلبات لتأجيل سداد الزيادة خلال شهر أكتوبر، على أن يتم البت فِيْ ذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر من قبل المجلس القومي للأجور المسؤول عَنّْ التنفِيْذ. هذا تمهِيْدا لصرف راتب الشهر المقبل.

قال عضو المجلس القومي للأجور فِيْ تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن القطاع الخاص نفذ بالفعل زيادة الحد الأدنى للأجور إلَّى 2400 جنيه ابتداء من يناير الماضي، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور الصادر فِيْ سبتمبر 2022. .

أصدر المجلس القومي للأجور فِيْ سبتمبر الماضي قرارًا يقضي بتطبيق حد أدنى للأجور فِيْ القطاع الخاص عَنّْد 2400 جنيه اعتبارًا من يناير 2022، فِيْما تقدم نحو 10٪ من الشركات بعدد 3000 شركة طالبت باستبعادها من قرار بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.

وقال البدوي فِيْ تصريحاته إن الإعفاء ليس نهائيا، وهُو مؤقت أو جزئي، حتى تتحسن أوضاع الشركات، لكن لن يتم إعفاء الشركات إلا بعد تقديم مستندات ومبررات واضحة وسليمة تثبت أهلية الشركة للتأجيل. الزيادة.

وطالب عضو المجلس القومي للأجور العاملين فِيْ القطاع الخاص بتقديم شكوى إلَّى المجلس ضد الشركات التي لم تلتزم بعد بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

الحد الأدنى للأجور فِيْ مصر من 1200 جنيه إلَّى 2007 جنيه

كان الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه حتى 2016-2017، عَنّْدما قررت الحكومة رفعه إلَّى 1400 جنيه للأجر الشامل، ثم قررت زيادته فِيْ 2022 إلَّى 2000 جنيه لمواجهة التضخم المرتفع على خلفِيْة عدد من الإصلاحات الاقتصادية، خاصة تحرير سعر الصرف فِيْ عام 2016.

فِيْ عام 2022، خلال شهر يوليو، تم رفع الحد الأدنى للأجور إلَّى 2400 جنيه، حتى أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهًا برفعه إلَّى 2700 جنيه فِيْ يناير 2022، مع الموافقة على التعجيل بتطبيق تخفِيْف الأعباء. على المواطنين.