الحد الادنى لتنسيق الثانوية العامة 2021، تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق القبول الجامعي في العام الدراسي الجديد 2022-2023 ، بعد ثلاثة أيام من الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2022، حيث يقوم الطلاب بتسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد، ومن ثم أداء اختبار القدرات للكيات، ويجب النجاح في هذه الاختبارات حتى يتم قبولك في التخصص الذي قمت باختياره، والجدير بالذكر بان كافة الاختبارات ستستمر تستمر حتى 11 أغسطس الجاري.

الحد الادنى لتنسيق الثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي في جمهورية مصر ، عن الحد الادنى لتنسيق الثانوية العامة 2021، للشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر، و328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00 % فأكثر للشعبة الهندسية، والشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر.، وتعد هذه النسبة مناسبة جدا مقارنة بعلامات الطلبة في الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2022

حسب ما أشار الدكتور حسبت خالد بان تنسيق الجامعات 2022 لن يكون مختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2021، حيث استقبلت كليات الطب لهذا العام حوالي 12 ألف طالب وطالبة،كما سيكون تغيير أعداد الطلاب في كلية الطب بناء على قرارات المجلس الأعلى في الجامعات، والجدير بالذكر أن هناك العديد من الجامعات الخاصة لن تتأثر بتغير أعداد الطلاب المتقدمين لكلية الطب.

خطوات التسجيل الإلكتروني تنسيق الجامعات 2022

فور صدور تنسيق الجامعات 2022 بعد ثلاثة أيام من الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، يمكن لطلبة تقديم الطلبات للكلية بشكل الإلكتروني وذلك على النحو التالي:

الخطوة الأولى هي الدخول إلى موقع التنسيق عبر الرابط أدناه.

اكتب بيانات الطالب في حقل اسم المستخدم ، أي رقم الدولة ، وفي حقل كلمة المرور ، اكتب رقم المقعد.

تتم جميع البيانات عن طريق إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله وإدخال رقم الهاتف المحمول ثم تفعيله.

ينتظر الطالب تفعيل الحساب ، ثم يرسل للطالب بريدًا إلكترونيًا يحتوي على بيانات تسجيل الدخول الجديدة.

يقوم الطلاب بتسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام بيانات الحساب النشطة المرسلة إلى البريد الإلكتروني.

يسجل الطلاب 75 طالبًا في كافة الكليات المتاحة لتخصص ذلك الطالب.

يمكن لطالبة التعديل على الرغبات

بعد الاعلان عن نتائج الثانوية العامة 2022 من قبل وزارة التربية والتعليم، أصبحت الكثير من الجامعات تحدد مؤشر التنسيق بناءا على المعدلات حيث أن الحد الادنى لتنسيق الثانوية العامة 2022، من المتوقع أن يتشابه مع الحد الادنى لتنسيق الثانوية العامة 2021