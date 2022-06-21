الحرس الوطني استعلام عبر sang.gov.sa

أطلقت وزارة الحرس الوطني منصات إلكترونية لمعاملات الحرس الوطني للاستعلام ، وتمكنك هذه المنصات من الاستعلام عن الأسماء التي تم قبولها من قبل الحرس الوطني ، ومتابعة حالة معاملات الحرس الوطني. خطوات الاستفسار ومواكبة التطور الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية.

استعلام الحرس الوطني

وتتيح الخدمات الإلكترونية إمكانية الاستفسار بأكثر من طريقة عبر البوابات والمنصات الإلكترونية لموقعها الرسمي ، وهو ما ينتظر الكثير من المواطنين السعوديين الذين تقدموا بطلب للانضمام إلى الحرس الوطني ويريدون معرفة نتيجة القبول. خطوات الاستعلام سهلة للغاية وتشمل راحة المواطنين وهي كالآتي:

تحتاج أولاً إلى تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لـوزارة الحرس الوطني السعودي.

ستظهر لك عدة حقول يجب ملؤها بالبيانات الكاملة لمقدم الطلب ، كما هو مطلوب.

بعد ذلك ، يجب النقر فوق مربع نتائج الحرس الوطني 1443.

ستبدأ جميع بيانات النتائج في الظهور بالكامل ، بالإضافة إلى الأسماء التي تم قبولها.

الاستفسار عن المستندات الإلكترونية عبر منصات الحرس الوطني

كما يمكن التحقق من جميع المستندات من خلال منصات الاستعلام الخاصة بالحرس الوطني ، وهي من الخدمات التي يقدمونها لإثبات صحة الوثائق وصلاحيتها دون الحاجة إلى الذهاب إلى الوزارة ، ويتم ذلك من خلال ما يلي:

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة الحرس الوطني ، ثم قم بالوصول مباشرة إلى روابط التحقق من هوية الحرس الوطني.

سيُطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية بشكل كامل وصحيح.

ستظهر أيقونة تتطلب منك إدخال رقم المستند أو المستند الذي تريد التحقق منه وإثبات صحته.

سيظهر رمز التحقق ، يجب إعادة إدخاله بنفس التنسيق الموضح.

لا تزال هناك خطوة واحدة ، وهي الضغط على حقل الإدخال ، وستبدأ البيانات في الظهور على الشاشة.

وفي ختام مقال استفسار الحرس الوطني أوضحنا جميع الخطوات الواجب اتباعها للاستعلام إلكترونيًا عن خدمات الحرس الوطني ، كما أوضحنا كيفية التحقق من المستندات الإلكترونية عبر البوابات المخصصة لذلك. راجع المقال للتعرف على جميع الخطوات اللازمة.