الحزم والفِيْصلي يهددان عودة الأهلي لدوري المحترفِيْن

يواصل الحزم والفِيْصلي أداءهما القوي فِيْ مسابقة الدوري الأصفر، حيث مررا 3 مباريات منذ انطلاق موسم 2022-2023.

حقق الحزم فوزا كبيرا على نجران (4-1) فِيْ مباراة الجولة الثالثة التي جمعت الفريقين على ملعب الحزم بالرس.

وسجل رباعي الحزم لكل من سلمان اللحجي وعبد الإله الحفِيْظ وظهر العتيبي وعبد الهادي الحراجين ونواف هُوساوي هدف نجران.

وحقق الحزم الفوز الثالث على التوالي بعد فوزه على جدة (2-1) والعروبة (2-0) ونجران (4-1).

وعلى ملعب المجمعة تغلب الفِيْصلي على هاجر بهدف نظيف سجله وليد الأحمد.

يواصل الفِيْصلي انتصاراته فِيْ الدوري الأصفر، بعد فوزه على الرياض (2-1)، الجبلين (3-1) وهاجر (1-0).

يتصدر الحزم والفِيْصلي ترتيب الدوري الأصفر فِيْ دوري الدرجة الأولى برصيد كامل (9 نقاط فِيْ 3 مباريات).

ولا تزال العلامة الكاملة فِيْ متناول فريق الأخدود والشعلة برصيد 6 نقاط من جولتين قبل أن يخوض الفريقان مباريات الدور الثالث.

ويحتل الأهلي المركز التاسع فِيْ دوري الدرجة الأولى بالدوري الأصفر برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.

من المقرر أن تشهد دوري الدرجة الأولى الصفراء، موسم 2022-2023، صعود المراتب الأربعة الأولى إلَّى مسابقة الدوري السعودي للمحترفِيْن فِيْ الموسم المقبل (2023-2024)، فِيْ حين أن أصحاب المراكز (16-17-18) سيكونون. هبط إلَّى الدرجة الثانية.

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