الحساب المدرسى الإلكترونى الموحد، يوفر الحساب الموحد إمكانية الخدمات الذاتية للطلبة والمدرسين ويتم من خلال هذا الحساب إمكانية اصدار البريد الالكتروني المدرسي والاستفادة من جميع تطبيقات اوفس، وتختلف هذه الخدمات بين المعلمين والمدرسين، ويمكن تحميل البث المباشر من خلال برنامج «Microsoft Teams من خلال تفعيل التوعية لحساب الموحد للمعلمين، وتحديث معلوماتهم بأحدث مستجدات تطبيقات «أوفيس 365»، وفي هذا المقال سوف نتعرف على الحساب المدرسى الإلكترونى الموحد، تابعونا.

مميزات الحساب المدرسى الإلكترونى الموحد

هناك للعديد من المميزات التي يحتوي عليها الحساب المدرسى الإلكترونى الموحد ومن هذه المميزات ما يلي:

يدعم الحساب المدرسى الإلكترونى الموحد التحول السريع عن طريق الحصول على الاستراتيجيات والتقنيات التي تساعد على انشاء الفصول الدراسية من خلال الانترنت.

يتيح البرنامج للطلاب والمدرسين وهيئة التدريس لإيجاد سبل جديدة للتواصل والتعلم.

يعمل البرنامج على تقديم خدمة مجانية للمدارس تجمع بين الاجتماعات وجها لوجه.

يقدم البرنامج الواجبات والمحادثات في مركز واحد.

طرق استخدام الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

هناك العديد من الطرق المتاحة لاستخدام الحساب المدرسي الالكتروني الموحد والتي يتم من خلالها دعم الحساب المدرسى الإلكترونى الموحد التحول السريع عن طريق الحصول على الاستراتيجيات والتقنيات التي تساعد على انشاء الفصول الدراسية من خلال الانترنت، ومن هذه الطرق ما يلي:

يجب أولا الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

قم بالدخول على رابط الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد.

قم باختيار حساب الطالب أو المعلم.

كتابة الرقم القومي في حالة أقل من 16 عاما يرجى استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة.

قم بكتابة كود الطالب وجميع البيانات بدقة كبيرة.

– التحقق من البيانات المطلوبة.

الفئات المستهدفة للاستفادة من خدمات الموقع

يتم الاستفادة من الحساب المدرسى الإلكترونى الموحد لجميع طلاب المدارس الحكومية والخاصة ابتداء من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي، وطلاب المرحلة الإعدادية وطلاب المرحلة الثانوية العامة، وطلاب التعليم التقني والتعليم الفني، وأعضاء هيئة التعليم، فهو يوفر إمكانية الخدمة الذاتية للطلاب والمدرسين، من خلال اصدار البريد المدرسي والاستفادة من تطبيقات «Office365» المختلفة المتاحة لوزارة التربية والتعليم بكافة اشكالها وانواعها.