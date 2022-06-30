الحصاد المر لـ”بيتكوين”.. أسوأ نتائج فصلية فِيْ عقد

Cryptocurrency Bitcoin يتجه نحو أسوأ أداء ربع سنوي منذ أكثر من 10 سنوات.

يأتي ذلك فِيْ ظل تراجع شهِيْة المستثمرين للأصول عالية المخاطر، مع قيام البنوك المركزية بزيادة أسعار الفائدة.

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أكبر عملة رقمية فِيْ العالم تراجعت بنحو 58٪، وهُو أكبر انخفاض فصلي منذ الربع الثالث من عام 2011، عَنّْدما كانت عملة البيتكوين مجرد مولود جديد.

جاء ذلك فِيْ وقت تواجه فِيْه ما يسمى بـ “العملات المستقرة” أو العملات المعدنية المستقرة خطر فقدان ارتباطها بالدولار، مثل الدولار الأمريكي، الذي فقد هذا الارتباط لعدة دقائق يوم الأربعاء، مما تسبب فِيْ خسارة مستثمريها 40 دولارًا. مليار.

يشار إلَّى أن هذه الفئة من العملات المشفرة من المفترض أن ترتبط بالدولار مباشرة دون تغيير قيمتها.

على مدى السنوات العشر الماضية، سجلت قيمة البيتكوين عدة قفزات، حتى وصلت إلَّى ذروتها فِيْ نوفمبر الماضي عَنّْد 3 تريليونات دولار، مع انتشارها الواسع بفضل انخفاض أسعار الفائدة فِيْ معظم الاقتصادات الكبرى فِيْ العالم إلَّى مستويات قياسية.

رؤية ايجابية

توقع دويتشه بنك فِيْ تحليل أن البيتكوين سيرتفع إلَّى 28000 دولار بحلول نهاية العام، بالنظر إلَّى الارتباط القوي بين العملة المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم والأسْهُمْ الأمريكية.

يأتي ذلك على الرغم من انخفاض عملة البيتكوين، خلال عام 2022، وسط حالة من النفور من المخاطرة مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف التضخم.

من جانبه، قال بنك الاستثمار العالمي JPMorgan إن شركات تعدين البيتكوين التي تحتاج إلَّى البيع قد تؤثر على سعر العملة المشفرة لبعض الوقت.

فِيْ مذكرة بحثية يوم الجمعة الماضي، توقع الخبراء الاستراتيجيون فِيْ JPMorgan بقيادة نيكولاوس بانيجيرز أوغلو أن المُعدنين المُدرجين فِيْ البورصة – والذين يمثلون حوالي 20٪ من الإجمالي – قد أبلغوا بالفعل عَنّْ تنفِيْذ مبيعات البيتكوين خلال شهري مايو ويونيو لزيادة السيولة وتغطية التكاليف وربما تقليل الديون.

قال الاستراتيجيون إن شركات التعدين المملوكة للقطاع الخاص ربما باعت حصة أكبر من أرباحها من نشاط التعدين لمواجهة تكاليف التشغيل ويمكن أن تكون أقل فاعلية نظرًا لوصولها المحدود إلَّى أسواق رأس المال.

وكتب الاستراتيجيون “بيع البيتكوين من قبل المعدنين، من أجل تغطية التكاليف الجارية أو تخفِيْض المديونية، يمكن أن يستمر حتى الربع الثالث إذا فشلت ربحيتهم فِيْ التحسن”.

هذا البيع “من المحتمل أن يكون له تأثير على الأسعار فِيْ مايو ويونيو، على الرغم من وجود خطر من استمرار هذا الضغط”.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، مساء الخميس 30 يونيو 2022، بنسبة 6.10٪ ليصل إلَّى 18،980.7 دولار، وانخفضت القيمة السوقية لأشهر عملة رقمية فِيْ العالم إلَّى 361.15 مليار دولار.