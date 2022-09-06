لعملاء الراجحي.. شروط وطريقة الحصول على الأجهزة الكهربية بالتقسيط ،يعتبر من أكثر المؤسسات المصرفية المشهورة في المملكة العربية السعودية وذلك لما يقدمه مصرف الراجحي من خدمات عديدة للعملاء وتسهيلات في نظام التقسيط لبعض الأجهزة الكهربائية ،بالإضافة الى إمكانية التقسيط للأثاث والخدمات الصحية المختلفة للمنازل وبالتعاون مع بعض الجهات الحكومية.

تركيب الأجهزة مع الراجحي

هناك عدة متاجر ومؤسسات متعاقدة مع مصرف الرَاجحّيْ تتيح للعملاء امتلاك أي جهاز كهربائي مع خدمة التقسيط الشهري وفق شُروطْ محددة يتم تحديدها فِيْ ذلك الوقت حسب الجهاز والمتجر المختار الذي ترغب فِيْ امتلاكه. خدمة التقسيط، اكتب الرمز الائتماني للبطاقة، حدد خطة التقسيط المناسبة للعميل وانتظر بعض الوقت حتى يتم تأكيد العملية، ثم يلتزم العميل كل شهر بدفع مبلغ القسط إلى وقت، وهذا مع أي نوع من الأجهزة التي يوفرها المتجر الذي يختاره العميل.

الدفع من نون لعملاء الراجحي

يقدم متجر نون الإلكتروني لعملاء الرَاجحّيْ خطط تقسيط ممتازة على مختلف المنتجات، وخاصة الأجهزة المنزلية بما فِيْ ذلك الهُواتف المحمولة والأجهزة الذكية، والتي يزداد الطلب عليها طوال الوقت.

انتقل إلى رَابِطْ Noon eStore.

حدد نوع المنتجات المراد شراؤها بالتقسيط وهِيْ هُواتف نقالة وانقر فوق صفحتها.

يتم اختيار الهاتف المناسب للعميل من حيث إمكانيات الهاتف والمزود وقيمة الرسوم الشهرية، ثم أنواع العميل فِيْ رقم بطاقة الرَاجحّيْ.

ثم انقر فوق Complete لبدء عملية امتلاك الهاتف على أقساط من موقع نون حتى يتلقى الهاتف المحمول رسالة بها رمز تأكيد لإتمام العملية.

لعملاء الراجحي.. شروط وطريقة الحصول على الأجهزة الكهربية بالتقسيط كما ويتوفر الخدمة الإلكترونية لمصرف الراجحي وإمكانية دخول العملاء الى صفحة المؤسسة والاستفادة من التواصل مع الموظفين للاستفسارات والرد على الشكاوي والرسوم الشهرية المخصصة للعميل.