الحصول على تمويل شخصي سريع من سلفة 5000 ريال بدون ك تحويل الراتب

منصة سلفا للتمويل الشخصي السريع، تعتبر منصة سلفا من أهم وأكبر المنصات الإلكترونية السَعُودِيْة التي توفر عدد كبير من التسهِيْلات والخدمات التي تساعد جميع عملائها فِيْ الحصول على تمويل شخصي سريع بشكل فوري دون تحويل رواتب أو ضامن، وأهمها ميزة تمويل سلفا هِيْ أن جميع معاملاته التمويل يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويقدم بنك السلف مبلغًا كبيرًا من التمويل السريع يبدأ من 5000 ريال سعودي مع أطول فترة سداد منذ شهر واحد حتى 6 أشهر، بهامش ربح تنافسي، ومن بين التسهِيْلات العديدة التي تقدمها منصة سلفا، يمكن لجميع العملاء طلب التمويل ودفع الأقساط إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى مقر منصة سلفا، ويمكن الحصول على تمويل من أي مكان أو محافظة بالمملكة العربية السَعُودِيْة. .

خطوات الحصول على تمويل شخصي من سلفة 5000 ريال سعودي

أحد أسرع طرق التمويل التي يمكنك الحصول عليها على الفور هُو التمويل المسبق لبدء مشاريع جديدة صغيرة، وسنوفر لك خطوات التقديم. تمويل شخصي سريع من سلفة أيّ

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى موقع المنصة المتقدمة بريد.

ستظهر الصفحة الرئيسية أمامك، انقر على أيقونة التطبيق فِيْ أعلى يمين الشاشة.

بعد ذلك، اكتب رقم هاتفك المحمول والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

سترى شُروطْ وأحكام التمويل لمنصة Salfa، اقبل هذه الشُروطْ.

سيتم إرسال رسالة نصية على الفور إلى جهازك المحمول لإكَمْال عملية طلب التمويل.

حدد قيمة التمويل 5000 ريال التي تريد الحصول عليها.

ثم أدخل البيانات المطلوبة.

أدخل رقم الحساب المصرفِيْ لمقدم الطلب.

بعد ذلك، حدد فترة سداد الأقساط.

ثم اضغط على أيقونة طلب التمويل.

بمجرد تحويل التمويل إلى حسابك المصرفِيْ، سيتم إرسال رسالة نصية بقيمة التحويل.

بالإضافة إلى ذلك، جميع المعاملات النقدية والتمويلات المقدمة من منصة سلفا تتم من خلال إشراف البنك المركزي، ومن خلال التقديم يمكنك الحصول على قرض مالي يصل إلى 5000 ريال سعودي بشكل فوري وسريع بدون ضمانات كثيرة مثل الراتب. نقل. أو كفالة. .

ما هِيْ شُروطْ الحصول على تمويل شخصي من البنك مقدما

حددت منصة سلفا بعض الشُروطْ التي يجب على مقدم الطلب استيفاؤها لقبول طلب التمويل، الشُروطْ هِيْ

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كَمْا يشترط أن يكون المتقدم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 23 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

أن لا يقل راتب المتقدم عن 5000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم فِيْ العمل، بشرط ألا تقل مدة العمل فِيْ الخدمة عن 3 أشهر لموظفِيْ القطاع الحكومي أو 6 أشهر لموظفِيْ القطاع الخاص.

مزايا التمويل المسبق

تعتبر منصة سلفا من أهم المنصات التي تقدم قروض ميسرة للمواطنين لمساعدتهم على بدء مشاريع جديدة وغيرها، ومن أهم ما يميز منصة سلفها

جميع المعاملات مع المنصة تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

أدنى هامش ربح.

تقدم المنصة قروضًا فورية وسريعة جدًا.

سهُولة معالجة وعرض طلب التمويل.

طلب سريع

من أهم المنصات الإلكترونية وأكثرها أمانًا، والتي توفر تقدمًا سريعًا للمواطنين تساعدهم على بدء مشاريع جديدة أو سداد الديون، حيث إنها تابعة للبنك المركزي. يمكنك الحصول على تمويل سريع ومنصف مقدمًا، من 1000 ريال إلى 5000 ريال، يتم دفعه على أقساط ويمكنك اختيار الدفع من شهر إلى 6 أشهر بأقل هامش ربح، ويتم سداد الأقساط فِيْ يوم 28 من كل شهر.

ما هِيْ طرق التواصل مع منصة سلفا

يمكنك أيضًا الاتصال بمنصة سلفا للاستعلام عن تمويل السلفة باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية.

ثم انتقل إلى الصفحة الرئيسية للمنصة.

أدخل بريدك الإلكتروني، ثم اسم المستخدم الخاص بك بالكامل.

ثم اكتب رقم الهاتف.

أدخل الاستعلام الذي تريد الاستفسار عنه.

ثم انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

قيمة مبلغ التمويل الشخصي للتوكيل

توفر منصة سلفا تمويلاً سريعًا وفوريًا يحصل عليه المواطن السعودي خلال 24 ساعة من تقديم الطلب بعد الاطلاع على البيانات، ويتراوح التمويل المقدم من 1،000 ريال إلى 5،000 ريال سعودي، ويمكن للمواطن تحديد قيمة التمويل الذي تحتاجه. الحصول وذلك وفق الشُروطْ التي تضعها منصة سلفا لقبول طلب الحصول على تمويل.