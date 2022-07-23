الحصول على رقم أمريكي بدون برامج أصبح أسهل مما تتخيل، الكثير يتساءلون عن كيفية الحصول على رقم امريكي بدون استخدام اي تطبيق عن طريق الانترنت ويتميز الرقم الأمريكي انه من افضل الأرقام التي يستخدمها الأشخاص في أعمالهم الشخصية او المهنية والكثير يبحثون عن هذه الارقام كيف تستخدم بدون اي برامج او تطبيقات يجب تحميلها على الجهاز العرب اليوم يقدم لك هذا المقال الذي يحمل في طياته الكثير من المعلومات.

احصل على رقم أمريكي بدون برامج

أصبح الحصول على رقم هاتف أمريكي ضرورة ملحة للكثيرين، لأن العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت يعانون بشكل كبير من مشكلة إغلاق حساباتهم وحذف الدردشات المرتبطة بهم، حتى لو حاول المستخدمون إعادة تنشيط حساباتهم، لأن يتم حظر نفس الأرقام ومنعها من إنشاء أي حسابات أخرى. .

كيفية الحصول على رقم أمريكي بدون برامج

يقع الكثير في فخ المصطلح الأمريكي، نظرًا لأن عددًا كبيرًا من مستخدمي شبكات الإنترنت المختلفة لديهم خبرة محدودة في هذا المجال ويقتصرون على العديد من البرامج والمواقع المحددة.

في الواقع، هذه الأرقام ليست وهمية على الإطلاق، بل هي حقيقة أنشأتها شركة VoIP من أجل التجربة، لذلك تظل هذه الأرقام تجريبية لفترات محدودة من أجل تجربة جودة الخدمة على مواقع الاتصال والمحادثات والألعاب المواقع.

بالطبع يتشارك عدد كبير من المستخدمين نفس الرقم مع عدد كبير من الحسابات، لكن هذا لا يشكل أي خطر عليهم أو مشاكل تتعلق بالخصوصية. الآن سوف نشرح كيفية تفعيل رقم أمريكي بعد معرفة أهمية الحصول على رقم أمريكي بدون برامج.

كيفية تفعيل رقم هاتف أمريكي

هناك عدة خطوات يجب اتباعها من أجل الحصول على رقم هاتف أمريكي وتفعيله بشكل صحيح، لاستخدامه في خدمات الإنترنت المختلفة ولتسجيل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الخطوات هي كما يلي

تأكد من توصيل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الشخصي الخاص بك بشبكة إنترنت افتراضية.

يفضل استخدام متصفح إنترنت آمن، ونوصي باستخدام Google Chrome أو Firefox باعتبارهما أكثر المتصفحات أمانًا.

قم بتنزيل أي برنامج VPN، وهو برنامج شبكة مزيف، يسمح لك باستخدام خدمات الإنترنت المحظورة في بلدك، وتأكد من تنزيله على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الخاص بك.

تأكد من اتصال VPN قبل أن تذهب إلى موقع رقم الهاتف بالولايات المتحدة.

أغلق برنامج VPN بعد التأكد من تنشيط رقم الهاتف بالولايات المتحدة.

أفضل المواقع للحصول على رقم هاتف أمريكي

هذه البرامج هي الأحدث والأكثر تأكيدا في مجال تفعيل رقم الهاتف الأمريكي بخبرة وأدلة، وهي خمسة مواقع سنتعرف عليها فيما يلي

نص الآن

كان الموقع الأشهر والأفضل في مجال توفير وتفعيل الأرقام الأمريكية، وعلى الرغم من تعرض الموقع لمحاولات هجوم إلكتروني كبيرة من أجل إسقاطه وإضعافه، فقد طور الموقع تطبيقًا قويًا يمكنه توفير قائمة كبيرة بالارقام الامريكية والبريطانية والكندية بدون رسوم وذلك من خلال صفحة الموقع مباشرة.

كل ما عليك فعله هو إنشاء حساب على الموقع واختيار الرقم المطلوب في الولايات المتحدة وانتظار وصول كود التفعيل ووضعه في المكان المخصص له، لذلك قمت بتفعيل الرقم ويمكنك استخدامه كيفما شئت. يريد.

موقع الرسائل القصيرة على الإنترنت

من أفضل الطرق للحصول على رقم أمريكي بدون برامج، وهو الموقع الأكثر شهرة حاليًا في توفير الأرقام الأمريكية والبريطانية والكندية وتفعيلها واستخدامها بشكل مباشر في أي خدمة ترغب فيها.

ما يميز هذا الموقع أنه يتيح لك تفعيل أرقام WhatsApp الأمريكية دون دفع أي رسوم أو تكاليف.

يمكن القيام بذلك عن طريق إنشاء حساب على الموقع واختيار الرقم المطلوب في الولايات المتحدة ووضع هذا الرقم في تطبيق WhatsApp وسيظهر رمز التفعيل على صفحة الموقع.

ضع هذا الرمز في تطبيق WhatsApp وسيتم تفعيله مباشرة.

نص موقع مجاني

من المواقع المعروفة والموثوقة في مجال توفير وتفعيل الأرقام الأمريكية، والميزة المميزة لهذا الموقع أنه صالح للاستخدام في أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة سواء Android أو iOS iPhone.

كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الموقع وإنشاء حساب عليه وتنزيل برنامج مطور، ويمكنك بعد ذلك استخدامه للحصول على رقم أمريكي واستخدامه في جميع خدمات الإنترنت المختلفة.

تويليو. موقع

يعد هذا الموقع من أكثر المواقع تميزًا وبساطة. لا يمكّنك هذا الموقع من الحصول على رقم هاتف أمريكي وتفعيله فحسب، بل يمكّنك هذا الموقع من استخدام هذا الرقم لإرسال واستقبال الرسائل النصية وإجراء مكالمات دولية على أساس محدود.

بالطبع يمكنك استخدام الرقم لإنشاء حساب WhatsApp، كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الموقع وإنشاء حساب عليه وإدخال بعض البيانات عليه.

البيانات المطلوب إدخالها هي الاسم الأول للمستخدم، والاسم الأخير، والبريد الإلكتروني، واختيار كلمة مرور قوية، ثم الضغط على للموافقة على سياسة الخصوصية الخاصة بالموقع، ومن ثم يمكنك استخدام الخدمة بحرية.

تلقي الرسائل القصيرة

من أبرز المواقع في خدمة تقديم رقم هاتف أمريكي لعملائه، ويتميز هذا الموقع ببساطته الشديدة.

كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الموقع واختيار الرقم الأمريكي المطلوب، وسيظهر لك رمز التفعيل.

يمكنك استخدام الكود على أي من مواقع التواصل الاجتماعي المرغوبة.

مزايا المواقع للحصول على رقم هاتف أمريكي

على الرغم من أننا أوضحنا عددًا من المزايا في الفقرة السابقة لمواقع الحصول على رقم هاتف أمريكي، إلا أن هناك عددًا من المزايا الأخرى، على النحو التالي

يتميز بالسرعة والبساطة في تفعيل حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الدردشة.

يمكنك القيام بذلك دون الحاجة إلى تنزيل أي برنامج على هاتفك المحمول، مما قد يكون ضارًا.

يمكنك استخدام الرقم الفردي لإنشاء عدد كبير من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

كل هذا يتم مجانًا ولا يتطلب منك دفع أي رسوم أو تكاليف على الإطلاق.

توفر المواقع أرقامًا أمريكية وكندية وبريطانية.

الى هنا انتهى مقالنا اليوم الذي كان بعنوان الحصول على رقم أمريكي بدون برامج أصبح أسهل مما تتخيل والذي قدمناه لكم وهو يحمل الكثير من المعلومات في طياته والكثير من الفوائد عن الرقم الأمريكي الذي يريد الكثير في العالم العربي الحصول عليه لفوائده الكبيرة واستخداماته الرائعة نسال الله لكم التوفيق في كل الامور.