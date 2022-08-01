الحصول على سيارة أو مسكن دعم للمحتاجين واصحاب الدخل المنخفض فِيْ السَعُودِيْة

يوجد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من العائلات التي لا تستطيع كَمْا هُو الحال فِيْ العديد من الدول العربية، ولكن لديها مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية التي تقدم المساعدة دائمًا لأبناء البلاد. شريحة معينة من المواطنين، لكنها تمد يد العون إلى النساء المطلقات والأرامل والمحتاجات فِيْ الشوارع بلا مأوى، لذلك من خلال مقالتنا سوف نتعلم كيفِيْة التقدم بطلب للحصول على مساعدة خيرية.

شُروطْ الحصول على المساعدة من الأمير الوليد بن طلال

وضعت مؤسسة الوليد بعض الشُروطْ التي يجب توافرها عند طلب المساعدة المجانية من الأمير الوليد.

الشرط الأساسي للمؤسسة هُو أن مقدم الطلب لا يحصل على مساعدة مسبقة من المؤسسة، من أجل توفِيْر إمكانية المزيد من المساعدة للآخرين.

ألا يتجاوز الراتب الشهري لمقدم الطلب 3000 ريال سعودي.

كَمْا تشترط المؤسسة عدم استخدام المنزل أو السيارة التي توفرها المؤسسة لأغراض مخالفة للتعليمات الموضحة.

يشترط أيضًا ألا يمتلك مقدم الطلب وحدة سكنية أو سيارة أخرى مسجلة باسمه.

بالإضافة إلى تجريم بيع وتأجير الوحدة أو السيارة التي سلمها الوليد بعد الحصول عليها لأي سبب.

بالإضافة إلى إتباع نظام الميراث الخاص بالمؤسسة فِيْ حالة وفاة صاحب العقار.

كيفِيْة التقدم بطلب للحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد