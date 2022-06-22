الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي 1443 خطوات التقديم وشروطه

الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي 1443. هناك العديد من الخدمات والمساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية بشكل دائم لخدمة المواطنين ، وهناك دور ملحوظ وكبير للغاية يقدمه الديوان الملكي السعودي تحت إشراف إشراف خادم الحرمين الشريفين الأمير سليمان بن عبد العزيز ، حيث تقوم المحكمة بتقديم المساعدة المالية الفورية ، وسداد الديون ، وتوفير العلاج والأدوية للمصابين بالأمراض المزمنة ، وتوفير قطع الأراضي المجانية للعائلات التي ليس لديها مسكن. يعيش في.

خطوات الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي 1443

يتساءل عدد كبير من المواطنين السعوديين عن كيفية الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي ، حيث يمكنك التقديم عبر بوابة سكني التابعة لوزارة الإسكان والتعمير السعودية ، وخطوات التقديم هي:

المواطن يدخل أولا بوابة الشؤون البلدية والقروية السعودية.

بعد ذلك ، انقر فوق القائمة الرئيسية وانقر فوق البرامج.

ثم اضغط على أيقونة برامج الإسكان.

ستظهر أمامك مجموعة من الخدمات ، اضغط على أيقونة السكن.

سيتم نقلك إلى منصة سكني ، والضغط على أيقونة المستفيد ، والضغط على تسجيل الدخول.

أدخل البيانات المطلوبة للتقديم (الاسم ، رقم الهوية ، رقم الجوال).

ثم حدد مبلغ الراتب الشهري لمقدم الطلب.

بعد ذلك ، سيُطلب منك الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بحالتك الاجتماعية وعائلتك.

ثم قم بتحميل المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

أخيرًا ، انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

شروط الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي 1443

للتمكن من الحصول على منحة أرض مجانية من أراضي الديوان الملكي ، يجب استيفاء الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان السعودية. هذه الشروط هي كما يلي:

تقديم الدعم السكني للمواطنين والعائلات السعودية.

أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

ألا يكون لمقدم الطلب وحدة سكنية مسجلة باسمه خلال الخمس سنوات الماضية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة.

يجب ألا يكون المتقدم قد تلقى دعمًا سكنيًا مسبقًا.

ألا يكون المتقدم مسجلاً في مراكز الإقامة التابعة للحكومة السعودية.

يشترط عدم إدانته في القضايا أو القبض عليه.

لا يمتلك مقدم الطلب أصولاً مالية أو ممتلكات ذات قيمة.

الاستعلام عن منحة أرض مجانية للسكن

هناك أكثر من طريقة يمكنك من خلالها الاستعلام عن طلب قطعة أرض مجانية للإسكان ، وخطوات الاستعلام هي: