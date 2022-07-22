الحصول على نتائج عبر نظام نور برقم الهوية فقط 1444 ، يسعى الكثير من اولياء الامور من الأباء والأمهات حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم من الحصول على نتائج عبر نظام نور للطلاب من ابنائهم عبر إستخدام نظام نور داخل المملكة العربية السعودية ، وتكون عملية البحث للتعرف على كيفية الحصول على نتائج عبر نظام نور 1444 ، سنشرح لكم اهم المعلومات عبر السطور التالية ، تابعوا معنا .

ما هو نظام نور التعليمي

يعتبر نظام النور التعليمي من أكثر أنظمة التعليم الإلكتروني تطوراً في المملكة العربية السعودية، ويعمل النظام على تقديم العديد من الخدمات التعليمية إلكترونياً دون الذهاب إلى المدارس التعليمية أو المديرية العامة، وهو من أكثر مزايا النظام هي قدرتها على استخلاص نتائج الطلاب بعدة طرق. الطرق المختلفة أبرزها رقم الهوية أو من خلال حساب ولي الأمر.

نتائج نظام نور برقم الهوية فقط 1444

وأوضحت الجهات المعنية بشأن نظام نور أنه يمكن للطلاب المختلفين التعرف على نتائجهم واستخراجها باستخدام رقم الهوية وإلكترونياً، وذلك باستخدام الطرق التالية

انتقل إلى نظام نور التعليمي من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

قم بتعبئة البيانات والمعلومات على الشاشة الرئيسية في الحقول المخصصة لها وهي رقم الهوية الوطنية. كلمة المرور صحيحة. أدخل رمز التحقق المرئي.

من قائمة الخدمات على الشاشة الرئيسية، انقر على أيقونة “نتائج الطلاب”.

املأ الحقول بالمعلومات الشخصية عن الطالب ؛ أيّ المستوى التعليمي. فئة الطالب.

من صفحة الطالب الرئيسية، انقر فوق قائمة الخدمات.

النقر على أيقونة “الإخطار بنتيجة الطالب”.

سيتم عرض جميع الدرجات التي حصل عليها الطالب خلال الفصل الدراسي.

نتائج نظام نور من خلال حساب ولي الأمر 1444

أتاح نظام نور الإلكتروني التعرف على نتائج نظام نور الإلكتروني من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى نظام نور التعليمي من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

أدخل اسم المستخدم لحساب الوالد.

أضف كلمة المرور.

أضف رمز التحقق المرئي.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

انقر فوق إشعار رمز النتيجة لأحد الأطفال.

من القائمة التي تظهر، اختر فصلًا.

انقر على أيقونة البحث.

ثم تعرف على النتيجة.

كيفية التسجيل في نظام نور لاستخراج النتائج برقم الهوية 1444

تقدم منصة نور التعليمية مجموعة من الخدمات أبرزها استخراج النتائج برقم الهوية 1444، حيث تتم عملية التسجيل من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى نظام نور التعليمي من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

انقر على رابط التسجيل للوالد الجديد.

أدخل رقم السجل المدني لولي الأمر.

أدخل اسم المستخدم المقترح للحساب الجديد.

انقر فوق أيقونة التالي.

تحقق من أن المستخدم جديد.

ادخال المعلومات.

انقر فوق أيقونة التالي.

اتبع جميع التعليمات للتقدم للتسجيل.

إرسال بيانات الحساب عبر الرسائل القصيرة.

خطوات استرداد كلمة المرور في نظام نور

غالبًا ما ينسى الطلاب كلمة مرور طلابهم. قدم النظام خطوات وطرق لاستعادة كلمة المرور على النحو التالي

انتقل إلى نظام نور التعليمي من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

انقر فوق نسيت كلمة المرور الخاصة بك من القائمة الرئيسية.

انقر فوق “إعادة تعيين كلمة المرور”.

اكتب رقم الهوية الوطنية الخاص بالولي الأمر.

توجه إلى أسفل الشاشة الرئيسية لإدخال رمز التحقق المرئي.

انقر فوق أيقونة التالي.

ستظهر مجموعة من التعليمات توضح استعادة كلمة المرور.

أدخل كلمة المرور الجديدة.

قم بتأكيد كلمة المرور الجديدة.

انقر فوق أيقونة التأكيد.

هنا سترى رسالة توضح نجاح تغيير كلمة المرور.

طرق التواصل مع نظام نور

تتعدد الطرق التي يوفرها نظام الضوء الإلكتروني، والتي يمكن من خلالها إجراء الاتصال والتواصل للاستفسارات أو الاستفسارات، وذلك من خلال الطرق التالية

رقم نور القياسي 19996

للتواصل مع الدعم الفني لنظام نور من خلال زيارة الرابط التالي ““.

حساب نور الرسمي على الإنترنت بالضغط على رابط الموقع ““.

الحساب الرسمي لنظام نور عبر تويتر نظام نور لديه حساب رسمي على منصة تويتر “مباشرة”.

قم بتنزيل تطبيق Noor Android عبر الرابط يمكن تنزيل التطبيق للاستفادة من خدماته “”.

قم بتنزيل تطبيق Noor iPhone عبر الرابط يمكن لمالكي iPhone تنزيل التطبيق “”.

رابط نظام نور للنتائج برقم المعرف 1444

وفرت منصة نور الإلكترونية رابط النظام إلى الموقع الإلكتروني، والذي يمكن الطلاب والطالبات من التعرف على نتائجهم باستخدام رقم الهوية، بعد الانتهاء من تقديمهم للامتحانات النهائية في فترة زمنية قصيرة، وبالتالي يمكن لجميع الطلاب الوصول إلى الموقع. والاستفسار عن النتائج مباشرة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على طريقة الحصول على نتائج عبر نظام نور برقم الهوية فقط 1444 ، و طرق التواصل مع نظام نور ، و خطوات استرداد كلمة المرور في نظام نور ، و نتائج نظام نور برقم الهوية فقط 1444 .