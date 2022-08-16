الحصيني أجواء حارة نهارًا وأمطار متوسطة على هذه المناطق

توقع باحث الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحسيني أن يسود اليوم الثلاثاء طقس حار في المملكة نهاراً ومعتدل عند الفجر.

الطقس الحار خلال النهار

وقال الحسيني في تغريدة على حسابه على تويتر “اليوم الثلاثاء طقس حار متوقع في المملكة نهاراً ومعتدل عند الفجر”، مشيراً إلى أن درجة الحرارة ستكون أقل من معدلاتها السنوية في هذا الوقت. عام. .

متوسط ​​هطول الأمطار

وأضاف أن رياحا مغبرة متوقعة على أجزاء من وسط وجنوب وغرب المملكة، فضلا عن هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وتبوك والجوف وعمان.

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