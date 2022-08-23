الحصيني درجات الحرارة في صيف 2022 كانت أعلى من هذا العام

كشف الباحث في مجال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحسيني، أن هناك سنوات تميزت بارتفاع درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة مئوية، كما ورد في تقرير الطقس لعام 2022، ومن بين هذه السنوات عام 2022.

فيديو | باحث الطقس والمناخ عبدالعزيز الحسيني درجات الحرارة الملحوظة في معظم مناطق المملكة صيف 2022 كانت أعلى من هذا العام # عين_الخامس #الإخبارية pic.twitter.com/tkpK6LnEZR

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 22 أغسطس 2022

سبب مصدر الرياح

وأضاف الحسيني، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن هذا الاحترار ناجم عن أصل الريح وقلة الأمطار وقلة الغطاء النباتي، حيث تكتسب الرياح الخصائص المناخية التي تنبع منها. سواء كان الجو حارًا أو باردًا أو رطبًا أو متربًا.

وأشار إلى أنه خلال عام 2022 كانت الجبهات الساخنة أكثر في المملكة، لذا كانت درجات الحرارة التي سجلت العام الماضي أكثر شدة، حيث شهدت معظم مناطق المملكة درجات أعلى من هذا العام.

هطول الأمطار وانخفاض درجة حرارة الجسم

وأشار إلى أنه باستثناء الأسبوعين الماضيين، حيث استمرت الأمطار في بعض مناطق المملكة، خاصة في منطقة الرياض، مما أحدث تغييرا في مسار الرياح.

وأشار إلى أن التغير في مسار الرياح جعل مصدر الرياح أقل سخونة وبالتالي انخفضت درجة الحرارة، ثم ارتفعت مرة أخرى عندما أصبح مصدر الرياح رطبًا، فتلتقي الحرارة (الحرارة والرطوبة) وارتفعت درجة الحرارة مرة أخرى.