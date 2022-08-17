الحصيني عن طقس اليوم أجواء حارة مع رياح مغبرة

توقع باحث الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحسيني، اليوم الأربعاء، رؤية طقس حار نهارا ومعتدلا عند الفجر في المملكة، مع هطول أمطار متفاوتة الشدة في بعض المناطق.

رياح متربة

وأبلغه الحسيني في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن درجة الحرارة أقل من معدلاتها السنوية في هذا الوقت من العام، مما يشير إلى وجود رياح مغبرة في أجزاء من وسط وشمال وغرب المملكة. .

وتابعت “من المتوقع أن تهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من القطاعات الغربية والشمالية والجنوبية للسعودية وعمان واليمن”.

توقعات الطقس لهذا اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة ما زالت مواتية لعواصف رعدية مصحوبة برياح نشطة، فوق مناطق جازان ونجران والباحة وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية (الربع الخالي). . صحراء).

وبحسب تقرير حالة الطقس، فإن احتمالية هطول الأمطار ستستمر مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والأتربة، مما يحد من الرؤية الأفقية في أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، وسيكون تأثيرها أكبر. وستمتد إلى أجزاء من منطقة الجوف وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).

يستمر نشاط الرياح السطحية في إثارة الغبار والأتربة، مما يحد من الرؤية الأفقية لأجزاء من الجزء الشرقي من المملكة.