الحظ يبتسم لمجهُول فِيْ إيلينوي.. جائزة يانصيب بـ1.3 مليار دولار

قال منظمو الجائزة الكبرى لليانصيب فِيْ أمريكا يوم السبت إن تذكرة الفوز بالجائزة الكبرى “ميجا ملايين” التي تبلغ 1.337 مليار دولار قد بيعت فِيْ إلينوي.

هذه هِيْ ثاني أكبر جائزة يانصيب فِيْ تاريخ الولايات المتحدة.

وقال بات ماكدونالد، مدير يانصيب أوهايو، فِيْ بيان “أهنئ يانصيب إلينوي على بيع تذكرة الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 1.28 مليار دولار”. “نتوق لمعرفة الفائز ونتطلع إلَّى تهنئته قريباً”.

ثاني أكبر جائزة يانصيب منذ 20 عامًا

تم بيع التذكرة فِيْ متجر للوقود والبضائع سبيدواي فِيْ ديس بلاينز، إلينوي. سعر التذكرة دولاران فقط. عَنّْد دخول السحب يوم الجمعة، قدرت الجائزة بـ 1.28 مليار دولار، لكنها تضخمت مع دخول المزيد من المشاركين لتجربة حظهم حتى وصل إلَّى 1.337 مليار دولار.

إنها ثاني أكبر جائزة كبرى فِيْ تاريخ اليانصيب البالغ عشرين عامًا. وفازت ولاية ساوث كارولينا بالجائزة الأكبر التي تبلغ قيمتها 1.537 مليار دولار فِيْ أكتوبر 2022.

تم إجراء آخر سحب للجائزة الكبرى Mega Millions فِيْ 45 ولاية، واشنطن العاصمة وجزر فِيْرجن الأمريكية.

المبلغ دفعة واحدة

لم يتم الكشف عَنّْ هُوية الفائز بالجائزة الكبرى. قال موقع Mega Millions على الإنترنت إن الفائز سيكون أمامه خياران، إما استلام المبلغ دفعة واحدة، أو استلام الجائزة على أقساط سنوية على مدى 30 عامًا. يختار معظم الفائزين الحصول على المبلغ دفعة واحدة، وفِيْ هذه الحالة سيتم خصم فاتورة ضريبية ضخمة منه.

يبقى نصف عائدات بيع كل تذكرة Mega Millions فِيْ الولاية التي بيعت فِيْها التذكرة، حيث تدعم الأموال متلقي اليانصيب مثل التعليم ومعاشات الموظفِيْن الحكوميين وعمولات بائعي التجزئة.