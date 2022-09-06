“الحكام” تلبي طلب الهلال والنصر والاتحاد

كشفت تقارير إعلامية، صباح اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة أندية الهلال والنصر والاتحاد، وجه طلباً عاجلاً إلَّى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

طلب مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل ونظيره النصر موصلي المعمر ورئيس الاتحاد أنمار الهِيْلي تكليف حكام أجانب لمبارياتهم فِيْ اليوم الرابع. من دوري المحترفِيْن السعودي.

وافقت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم على طلبات كل من الهلال والنصر والاتحاد، وتكليف ثلاثة فرق من الحكام الأجانب، فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي، الموسم 2022-2023.

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ستقام الاسبوع المقبل الموافق 14 من شهر سبتمبر الحالي مباراتي الهلال والوحدة على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز والباطين والنصر على ملعب الأول بحفر الأول. – الباطن والاتحاد والخليج على ملعب الجوهرة بجدة.

يشار إلَّى أن الهلال يتصدر جدول دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة فِيْ المباريات الثلاث الأولى، بينما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 4 نقاط بفوزه على العدالة بثلاثية. نظيف النقط وتعادل مع الاتفاق بدون أهداف، والنصر فِيْ الوسط، والتاسع بثلاث نقاط، حيث تغلب على الوحدة بهدف حر، وخسر أمام التعاون (1-0).

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