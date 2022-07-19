الحكم الأقرب لإدارة قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يتوقع عشاق كرة القدم مواجهة عالية المستوى بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع نظيره التقليدي الزمالك الساعة 9 مساء اليوم الخميس في نهائي كأس مصر 2022.

يتساءل مشجعو الكرة المصرية كيف سيكون فريق التحكيم في أكبر مباراة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022.

ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الآن عن هيئة التحكيم لأكبر مباراة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر حتى الآن.

أفادت مصادر مطلعة أن الحكم البولندي شيمون مارسينياك هو الأقرب لتحكم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي الكأس الخميس المقبل.

خلفية مارشينياك

شارك الحكم البولندي شيمون مارسينياك في كأس العرب التي أقيمت في قطر العام الماضي وفاز بها المنتخب الجزائري.

ترأس مارشينياك لقاء الجزائر وقطر في نصف نهائي البطولة العربية التي قررت الجزائر التأهل لها للنهائي.

كان مارسينياك حديث البطولة، حيث سجل 9 دقائق من الوقت الإضافي في قطر-الجزائر، قبل أن تمدد إلى 18 دقيقة بسبب انقطاع المباراة.

مركز الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة.

بينما يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة.

نتيجة المباراة الأخيرة بين الأهلي والزمالك في الدوري

فاز الزمالك في مباراته الأخيرة على حساب غزل المحلة بهدفين نظيفين في الدوري المصري الممتاز.

من جهته، خسر الأهلي بنتيجة 2-0 أمام بيراميدز، في آخر مباراة للشياطين الحمر في الدوري المصري.