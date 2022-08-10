تفاصيل الحكم على مرتضى منصور بحبس سنتين فى دعوى الخطيب في الاستئناف، في الساعات الأخيرة أصبح اسم علي مرتضى ترند عبر منصات التواصل الإجتماعي، بعد ما أصدرت المحكمة حكمها الأخير بالسجن لمدة شهر، وذلك بعد رفع دعوى من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، بتهمة القذف والسب والطعن في عرضه، و سنتعرف بشكل أكبر على تفاصيل الحكم على مرتضى منصور بحبس ودفع الغرامة.

من هو مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

يعد مرتضى منصور احدى الشخصيات المعروفة والمشهورة في الساحة المصرية، حيث يعد من مواليد 1952، وبلغ من العمر سبعين عاما، عمل مرتضى في العديد من المناصب في جمهورية مصر العربية، ومن أبرزها قاضي ومحامي وسياسي بارس، حيث ترأس رئيس نادي الزمالك عام 2005، واستطاع خلال حكمه حصول النادي على العديد من الألقاب والجوائز، وفي الفترة الأخيرة تداول الكثير من النشطاء حبس مرتضى منصور لمدة شهر مع دفع غرامة مالية وذلك بعد رفع رئيس نادي الأهلي دعوى ضده بتهمة السب والشتم.

السيرة الذاتية لمرتضى منصور

بعد الحكم على مرتضى منصور بالحبس لمدة شهر والغرامة أصبح الكثير يتساءل حول لعديد من المعلومات التي تتعلق بمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

الاسم: مرتضى احمد منصور

تاريخ الميلاد: 17/6/1952 م

العمر: 69 سنة

الجنسية: المصرية

الديانة: دين المسلمين

المهنة: محامي ومستشار قانوني

الحالة الاجتماعية: متزوج

اسم الزوجة: نجيب الديب

الأبناء: أحمد وأمير وأميرة.

المناصب التي عمل بها: رئيس نادي الزمالك

تفاصيل الحكم على مرتضى منصور

يعد مرتضى منصور أحد أبرز الشخصيات السياسية والرياضية البارزة في الوطن العربي، كما وفي الفترة الأخيرة تم حبس رئيس نادي الزمالك لمدة شهر كامل ، مع دفع غرامة مالية قدرها 10 ألاف جنية، بعد تهمة مرفوعة ضده من قبل شكوى محمود الخطيب بتهمة السب والقذف ، وخدش سمعة عائلة الخطيب، كما وتم إصدار هذا الحكم من قبل المستشار أدهم فهيم، وغيره من المستشارين.

أقرت محكمة مستأنف الاقتصادية الحكم على مرتضى منصور بحبس لمدة شهر وذلك بسبب دعوة مقامة من قبل محمود الخطيب رئيس الأهلي، بسبب تهمة السب والقذف، عبر منصات التواصل الإجتماعي.