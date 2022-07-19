الحكومة الفرنسية تعرض دفع 9.7 مليار يورو لتأميم شركة الكهرباء

كجزء من خطة التأميم، عرضت الحكومة الفرنسية شراء أسهم خارجة عَنّْ سيطرتها بسعر 12 يورو للسهم، وبذلك تصل قيمة الصفقة إلَّى 9.7 مليار يورو.

يمثل هذا السعر علاوة بنسبة 53٪ على سعر إغلاق الشركة فِيْ 5 يوليو، قبل أن تعلن الحكومة عَنّْ نيتها الاستحواذ الكامل على الشركة.

تمتلك الحكومة الفرنسية حوالي 84٪ من شركة الكهرباء، بينما يمتلك الموظفون 1٪ والمساهمون هم مؤسسات وأفراد 15٪.

ستقوم الحكومة بشطب الشركة من البورصة بعد الاستحواذ عليها.

الشركة المثقلة بالديون وتعاني من عبء مالي كبير، تواجه أيضًا تحدي إطلاق برنامج مفاعل نووي جديد.