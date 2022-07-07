الحكومة المصرية تتحمل الضريبة العقارية عَنّْ بعض قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات

ووافق على أن تسدد الدولة الضريبة على العقارات المقامة لبعض القطاعات الصناعية على أن تتحمل الخزينة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على تلك القطاعات لمدة ثلاث سنوات دعما لها.

وقال مجلس الوزراء فِيْ بيان، اليوم الخميس، إن هذه القطاعات تشمل الصناعات الصغيرة والمتناهِيْة الصغر، بالإضافة إلَّى الصناعات الاستراتيجية للمشاريع الوطنية.

وأضاف أن ذلك يساهم فِيْ تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوطين هذه الصناعات، والتخفِيْف من الأضرار التي لحقت بتلك القطاعات فِيْ ظل الظروف التي مرت بها الدولة والعالم بأسره.

شدد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الإعلان عَنّْ أسعار الأراضي الصناعية التي ستقتصر على تكلفة المرافق، مؤكدا أن الأراضي الصناعية سيتم طرحها على المستثمرين من خلال نظام التملك وفق أسعار المرافق. أو من خلال نظام الانتفاع وذلك لتشجيع وتحفِيْز هذا القطاع الحيوي الذي يعد من أهم قطاعات التنمية.

وقال رئيس الوزراء نقلاً عَنّْ بيان سابق “هدفنا إتاحة الأرض الصناعية على حساب منشآتها فقط، أو حق الانتفاع، ولا نسعى لتحقيق أي ربح من خلال طرحها”.