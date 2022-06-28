الحكومة المصرية تتدخل بإجراءات عاجلة لحل أزمة نقص السيارات

وجه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التنسيق اللازم بين الوزارات المعَنّْية والقطاع المصرفِيْ من أجل وضع آلية.

جاءت توجيهات رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع مع ممثلي شركات السيارات والبنوك الكبرى وغيرها، لبحث سبل معالجة قيود العرض المفروضة على الصناعة، بعد أن خلقت قواعد الاستيراد الجديدة تحديات كبيرة أمام تجار السيارات لنقل الشحنات عبر الموانئ.

وقال مدبولي “تحرص الدولة على الموازنة بين الحاجة الماسة لتلبية الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والبترولية من الخارج، وبين الحفاظ على حركة السوق وتسهِيْل عمل الشركات المختلفة، بما فِيْ ذلك شركات السيارات والوكلاء، على الرغم من صعوبة و الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية “.

وكشفت وزيرة التجارة والصناعة فِيْ الحكومة المصرية، نيفِيْن جامع، خلال الاجتماع، عَنّْ اتخاذ إجراءات جديدة للإسراع فِيْ الإفراج عَنّْ السيارات المستوردة خلال الفترة الماضية.

من جانب آخر، شكر ممثلو شركات السيارات الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفِيْ على الجهُود المبذولة لتسهِيْل أنشطتهم، وأكدوا تفهمهم لـ “الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وأن هذا الوضع. مؤقت وتفرضه الاحداث الجارية غير المسبوقة “.

وأوقف بعض مصنعي السيارات الأجانب، خلال الشهر الماضي، صادراتهم إلَّى مصر بسبب ضوابط الاستيراد التي أعلنتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية، والتي جعلت التجار المحليين غير قادرين على شراء السيارات.

وكان هناك نحو 29 ألف سيارة عالقة فِيْ الموانئ بانتظار الإفراج الجمركي.

جاء ذلك فِيْ أعقاب فرض قواعد استيراد جديدة فِيْ مارس، والتي تلزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلاً من مستندات التحصيل المحددة مسبقًا.

يشار إلَّى أن مبيعات سيارات الركاب تراجعت للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أبريل الماضي، بانخفاض نسبته 20٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيانات من مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك) الذي يغطي مبيعات مجموعة شركات فِيْ السوق.

جاء الانخفاض نتيجة قيود الاستيراد، وارتفاع التضخم، ونقص المكونات، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بعد الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فِيْ 19 مارس، عَنّْدما تقرر ذلك. لرفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة المصرية مقابل الدولار الأمريكي.