الحكومة المصرية ترجىء رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق

قررت الحكومة المصرية تأجيل قرار زيادة أسعار تذاكر المترو، والتي كانت مقررة اليوم الاثنين، لحين الانتهاء من الدراسات المتعلقة بالقرار.

قالت مصادر بوزارة النقل المصرية، إن قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم الانتهاء حتى الآن من قيمة الزيادة.

كشف وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، فِيْ تصريحات متلفزة الأسبوع الماضي، أن قرار تحرير أسعار تذاكر المترو والقطارات سينفذ مطلع أغسطس الجاري، مؤكدا أن القرار سيتخذ فعلا. .

وأضاف أن القرار ينتظر موافقة رئيس الجمهُورية على قرار زيادة الأسعار، معتبرا أن معدل الزيادة قيد الدراسة حاليا.

وتابع الوزير، مبررًا قرار الزيادة، “نحن فِيْ مأزق إما الاقتراض أو تحريك الأسعار قليلاً، خاصة أن ديون القطاع للبنوك بلغت 88 مليار جنيه، وخمسة مليارات أخرى لصالح الوزارة المصرية. من البترول “.

ارتفعت أسعار البحث عَنّْ تذاكر المترو خلال الساعات الماضية، على خلفِيْة تصريحات سابقة لوزير النقل. لكن المصادر فِيْ وزارة النقل نفت انتهاء الدراسة ولم يصدر حتى الآن قرار وزاري بالزيادة.

وقالت المصادر انه فور الانتهاء من الدراسة من قبل اللجنة المختصة سترفع الدراسة الى مجلس الوزراء لاعتمادها واعتمادها تمهِيْدا للتنفِيْذ الفعلي.

أسعار تذاكر المترو الجديدة

وعلى الرغم من أن وزير النقل لم يفصح عَنّْ الزيادة المتوقعة إلا أن تسريبات من مصادر بوزارة النقل المصرية نقلتها وسائل إعلام محلية أشارت إلَّى أن الأسعار المتوقعة بعد انتهاء اللجنة من الدراسة سترفع تذكرة أول 9 محطات إلَّى 6 محطات. جنيهات للخطوط الثلاثة بدلاً من 5 أرطال فِيْ الوقت الحالي. بينما تم رفع الـ 16 محطة إلَّى 8 أرطال بدلاً من 7 أرطال فِيْ الوقت الحالي.

وتبلغ إيرادات مترو الأنفاق فِيْ مصر من التذاكر 5 مليارات جنيه، بحسب وزير النقل المصري، مقابل 8 مليارات جنيه فِيْ تكلفة التشغيل السنوية، ما يعَنّْي عجزًا سنويًا يصل إلَّى 3 مليارات جنيه.

خامس زيادة فِيْ 6 سنوات

مع تنفِيْذ الزيادة الجديدة ستكون الخامسة من نوعها خلال 6 سنوات، حيث بدأت رحلة الزيادة منتصف مارس 2017، حيث ارتفعت قيمة التذكرة من 1 جنيه إلَّى 2 جنيه، ثم تلاها زيادة. فِيْ مايو 2022، مع تركيب ماكينات خروج ودخول جديدة وتقسيم المترو إلَّى مناطق، ثم فِيْ أغسطس 2022، تم رفع سعر التذكرة إلَّى 3 جنيهات لـ 9 محطات، و 5 جنيهات لـ16 محطة، و 7 جنيهات لأكثر من 16 محطة. محطات فِيْ جميع خطوط المترو.

فِيْ عام 2022، مع بدء تشغيل محطات المترو الجديدة على الخط الثالث فِيْ يونيو، بلغ سعر التذكرة بالمنطقة الأولى بـ 9 محطات 5 جنيهات، والمنطقة الثانية بـ 16 محطة بحوالي 7 جنيهات وأكثر. من تلك العشرة جنيهات، واستمر استقرار سعر تذاكر الخط الأول والثاني.

رفعت وزارة النقل المصرية فِيْ أغسطس 2022 أسعار تذاكر المترو بتشغيل محطات جديدة شملت محطات “النزهة وهشام بركات وقبة وعمر بن الخطاب وعدلي منصور”.