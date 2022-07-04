الحكومة المصرية تضخ 1.28 مليار دولار لتوفِيْر احتياطي استراتيجي من السلع

قال وزير التموين المصري علي مصيلحي، إن الحكومة ضخت 24 مليار جنيه مصري (1.28 مليار دولار) فِيْ السوق لتوفِيْر احتياطي استراتيجي لجميع السلع منذ 15 أبريل وحتى الآن، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، الأحد. .

إنها المكان الذي تشتري فِيْه معظم وارداتها من الحبوب من منطقة البحر الأسود، لكن الواردات كانت مضطربة فِيْ الأشهر الأخيرة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان المصيلحي قد أكد فِيْ وقت سابق أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفِيْ لمدة 6 أشهر ونصف الاستهلاك المحلي.

وقال فِيْ تصريحات أدلى بها خلال مائدة مستديرة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقلتها قناة سي بي سي، إن الدولة لديها احتياطيات من زيت الطعام تكفِيْ 6.1 أشهر، والسكر لمدة 7.7 شهر، والأرز لمدة 3.3 شهر.

يشار إلَّى أن مصر حصلت على أكبر مناقِصَّة لتوريد القمح منذ عقد، مستفِيْدة من انخفاض الأسعار الأخير لتعزيز المخزونات حيث أعاق الُغُزو الروسي لأوكرانيا الإمدادات العالمية.