الحكومة المصرية تنفِيْ بيع مرافق النقل.. وتوضح بعض الحقائق

أصدرت اليوم الجمعة بيانا لاستيضاح بعض الحقائق المتعلقة بقطاعات النقل المختلفة، وفقا للأسئلة المختلفة المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بهذه القطاعات.

وأكدت الوزارة فِيْ بيانها أن تأسيس وتطوير مشروعاتها يتم من قبل استشاريين وشركات مصرية وطنية بمساعدة الخبرات الأجنبية فِيْ الأعمال التي لا تملك الشركات والمكاتب الاستشارية الخبرة الكافِيْة فِيْها.

وأشارت إلَّى تحول بعض قطاعات السكك الحديدية إلَّى شركات يمكن أن تعمل بنظام الشركات مثل نقل البضائع، والسيارات النائمة، والنقل المتميز، والورش، من أجل تعظيم الإنتاجية وتحقيق الأرباح مع نفس العاملين من المهندسين والفنيين والأفراد. العمال ورفع مستواهم الفني وتحقيق عائد مالي أفضل.

وأضافت الوزارة أنه تم طرح جزء فقط من أسهم بعض شركات الإدارة والتشغيل بالبورصة المصرية لمشاركة القطاع الخاص فِيْ تطويرها ورفع قدراتها الإنتاجية.

وأكدت على الاحتفاظ بملكية البنية التحتية والأصول (منشآت وأرصفة ومحطات ومعدات ووحدات متنقلة) وكافة مرافق وزارة النقل من موانئ بحرية وبرية ومناطق لوجستية وطرق وجسور ومحاور وسكك حديدية. الدولة المصرية.

وشددت الوزارة على التخطيط لتنمية وتأهِيْل العَنّْصر البشري فِيْ كافة قطاعات النقل.

وأشارت “النقل” المصرية إلَّى أن جميع العاملين بالوزارة على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة ولديهم شعور بالوطنية ولديهم الرغبة فِيْ الارتقاء بكافة قطاعات النقل لتكون فِيْ مقدمة قطاعات الدولة المصرية.