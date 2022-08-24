الحكومة اليمنية تزف بشرى للمواطنين.. القمح وفِيْر لـ4 أشهر

طمأنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، مواطنيها والقطاع التجاري، بتوافر مخزون غذائي من القمح لمدة 4 أشهر، مؤكدة وجود مصادر استيراد بديلة.

جاء ذلك فِيْ اجتماع لوزير الصناعة والتجارة فِيْ الحكومة اليمنية محمد الأشول فِيْ اجتماع موسع بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم ضم رئيس وأعضاء الغرفة التجارية وكبار التجار. المستوردين ورجال الأعمال، قدمهم رئيس الغرفة التجارية أبو بكر باعبيد، بحسب وكالة “سبأ” الرسمية.

وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع الخاص وجهُود استقرار العملة الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي.

وصرح وزير الصناعة والتجارة اليمني أن “المخزون الغذائي من القمح يكفِيْ لنحو أربعة أشهر، بالإضافة إلَّى توافر المواد الأساسية”.

وقال المسؤول اليمني، “تم فتح الباب لاستيراد القمح من عدة دول من بينها رومانيا وفرنسا، وهناك اتصالات رسمية لفتح خط عبر تركيا لتوريد القمح الروسي والأوكراني”.

وأضاف “رفعت وزارة الصناعة والتجارة تقريراً شاملاً عَنّْ حالة المخزونات الاستراتيجية والأمن الغذائي فِيْ البلاد إلَّى قيادة المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها التصدي للتحديات المتعلقة بالإجراءات. لاستيراد سلع مختلفة أبرزها المواد الغذائية “.

وتطرق الأشول إلَّى الأوضاع الاستثنائية فِيْ الدولة التي تتطلب تضافر الجهُود من الجميع وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساهمة فِيْ تخفِيْف المعاناة الإنسانية والمعيشية، مشيرا إلَّى الدور الحيوي للقطاع الخاص فِيْ الإسهام فِيْ استقرار الوضع المعيشي والاقتصادي.

قبل أيام، أعطى مجلس القيادة الرئاسي بشرى لليمنيين بتأمين استيراد الحبوب من مصادر بديلة فِيْ إطار الجهُود الحثيثة للتخفِيْف من المعاناة الإنسانية فِيْ البلاد.

وقال رشاد العليمي رئيس رئاسة الجمهُورية “أحمل لكَمْ أنباء طيبة بأن الاتفاقية مع الهند أنقذت البلاد من كارثة فعلية، حيث كان التجار والمستوردون يشيرون إلَّى أن احتياطيات النفط لم تكن كافِيْة لأكثر من شهرين”. مجلس القيادة.

وأضاف “كنا نواجه بالفعل مشكلة مع الحبوب والقمح، ونتج عَنّْ اجتماع بين وزير الخارجية ونظيره الهندي فِيْ نيويورك استبعاد اليمن من الحظر، كَمْا تحرك وفد من وزارة التجارة والصناعة. للهند وأبرمنا اتفاقيات معهم وأمنا الاستيراد وهُو موضوع يقلقنا ويثير قلقنا “.