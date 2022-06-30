“الحكَمْ فِيْ قضية النصر ضد الاتحاد وحمد الله”.. تصريح رسمي حاسم

لا يوجد صوت يعلو فِيْ أوساط الرياضة السعودية فِيْ الوقت الحالي، باستثناء النصر أمام نادي الاتحاد، والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول السابق.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبدالرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 12 هدفاً وصنع آخر، خلال 13 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، كثف مجلس إدارة النصر قضيته ضد حمدالله والاتحاد، حيث قدم تسجيلات صوتية للجنة المهنية زاعمًا وجود “مؤامرة” لخروج اللاعب من العالم، والانضمام إلَّى قلعة العميد. .

* بيان رسمي حول قضية الحمد الله.

وفِيْ هذا السياق تحدث إبراهِيْم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم عَنّْ “تأخير” الحكَمْ فِيْ قضية نادي النصر ضد الاتحاد وحمد الله.

وقال القاسم لصحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الخميس “كل القضايا ذات الطابع القانوني مستقلة”.

وكشف الأمين العام لاتحاد الكرة، أن اللجان القانونية المتخصصة تعمل 24 ساعة فِيْ اليوم فِيْ قضية عبد الرزاق حمدالله، وسيتم البت رسميا عَنّْد التوصل إلَّى النتيجة.