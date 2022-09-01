الحل الأمريكي لمواجهة رعب المناخ مليار شجرة جديدة

تخطط الولايات المتحدة لزراعة مليار شجرة جديدة كجزء من خطة تهدف إلَّى الحد من العواقب المروعة لتغير المناخ.

يأتي القرار فِيْ ظل الآثار المدمرة لتغير المناخ التي يشهدها العالم، حيث تتسابق الحكومات لإيجاد حلول فعالة.

وبحسب موقع المنتدى الاقتصادي العالمي، اتخذت الولايات المتحدة قرارًا بزراعة ما يصل إلَّى مليار شجرة على مدى السنوات العشر المقبلة، بعد أن تم التأكيد على أن غرس الأشجار هُو أقوى سلاح ضد آثار تغير المناخ.

وكشفت الأبحاث التي أجرتها جامعة ETH السويسرية فِيْ زيورخ سابقًا أن التركيب الفِيْزيائي للأشجار يلعب دورًا مهمًا فِيْ نشر النسمات المعتدلة فِيْ الغلاف الجوي، وتقليل درجات الحرارة المرتفعة بمقدار نصف درجة مئوية.

أكدت الأبحاث التي أجرتها الجامعة السويسرية أن زراعة الأشجار أثبتت أنها أكثر العمليات فعالية فِيْ مواجهة آثار تغير المناخ خلال السنوات الماضية.

وفِيْ يوليو الماضي، أعلنت حكومة الرئيس بايدن عَنّْ مجموعة من المبادرات التي ستتخذها لمواجهة آثار تغير المناخ، وزراعة مليار شجرة هِيْ إحدى هذه المبادرات.

ستحل هذه الأشجار محل الأشجار المقطوعة فِيْ أفدنة شاسعة من مناطق الغابات.

حددت الحكومة الأمريكية ميزانية قدرها 100 مليون دولار لإعادة التحريج فِيْ عام 2022 وحده، وهُو ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه فِيْ السنوات السابقة.

فِيْ الوقت نفسه، ستكون مبادرة زراعة مليار شجرة فِيْ الولايات المتحدة من بين مبادرة موسعة أخرى من قبل أمريكا لزراعة تريليون شجرة حول العالم بحلول عام 2030.