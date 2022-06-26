الحل السريع لمرض السكري

سنتحدث اليوم عن كيفية حل مرض السكري بسرعة بفضل طريقة بسيطة

يوجد بنكرياس في جسمك مسؤول عن إفراز بعض الهرمونات والإنزيمات، بما في ذلك الأنسولين.

تزيد الكربوهيدرات من مقاومة الأنسولين وبعد فترة، ربما من 5 إلى 10 سنوات، سيتعب البنكرياس، إلى درجة الإجهاد، وعندما يصل إلى هذه الحالة، لن يكون لدينا ما يكفي من الأنسولين.

بعد ذلك سيبدأ الأنسولين في الانخفاض، وإذا واصلت تناول السكر، سيبدأ سكر الدم في الارتفاع، وهذه هي مرحلة ما قبل السكري وبعد ذلك سيرتفع أكثر، وسيكون هذا هو مرض السكري، وهذا هو إنها آلية العمل، ثم تأتي مرحلة العلاج.

العلاجات الدوائية لمرض السكري

لدينا علاجات معينة لمرضى السكر، والتي تزيد أو تحفز الخلايا على إفراز المزيد من الأنسولين، وهناك ثلاث علاجات أخرى تساعد مستقبلات الأنسولين على تلقيه، مثل الميتفورمين على سبيل المثال. العلاج في الواقع يضع جسمك في الكيتوزيه. حسنًا، هذا ما تحاول الأدوية فعله، يحاولون إصلاح الأشياء، لكنهم يفعلون ذلك بعد فوات الأوان، عبر سلسلة من المراحل. والكربوهيدرات تزيد الأنسولين. وعلاجات مرض السكري، تتعامل مع الآثار اللاحقة، في سلسلة ردود الفعل تلك، فهي تتعامل بالفعل مع أعراض ارتفاع الأنسولين.

ما تحتاج أن تعرفه عن مرضى السكر

إذا كنت مصابًا بداء السكري، فهل يمكنك إيجاد حل سريع لهذا المرض من خلال فهم العلاقات المتعددة والبسيطة، وهي

زيادة الكربوهيدرات تعادل زيادة الأنسولين

وهو ما يعادل مقاومة الأنسولين، والتي تؤدي بعد ذلك إلى ارتفاع الأنسولين، حتى نصل إلى النقطة التي يستنفد فيها البنكرياس نفسه، ثم ينخفض ​​الأنسولين، وهذا ما يسبب مرض السكري، فما الذي ستفعله حيال ذلك، كيتو، بشكل متقطع صيام. إنه الحل الأمثل لمرض السكري