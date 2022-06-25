الحل الفعال لكسر ثبات الوزن وحرق الدهون

أصبح وزنك مستقرًا وتريد المزيد من النتائج، إليك بعض النقاط التي يمكنك اتباعها لكسر ثبات وزنك.

تناول الكثير من الوجبات في البداية، والبعض يأكل كل ساعة ونصف أو نحو ذلك (كان ذلك في الماضي)، كثير من الناس لا يعرفون أنه في كل مرة تأكل، يرتفع الأنسولين.

حتى على معدة فارغة لا يعرف الشخص أن الأنسولين مرتفع لأن الاختبار لم يتم إجراءه ولم يطلب منه الطبيب القيام بذلك، وعادة ما يكون سكر الدم طبيعيًا لأن المشكلة تظهر لاحقًا.

زيادة الأنسولين يظل سكر الدم منخفضًا ولن يرتفع فورًا، لذلك يعاني الشخص من مقاومة شديدة للأنسولين.

لذا فإن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على الأنسولين في مستوى صحي وهذا ما عليك التركيز عليه، عليك احترامه

أكمل، لأن حمية الكيتو بدون صيام متقطع لا تعمل ولا يعمل الصيام المتقطع بدون حمية الكيتو.

هناك إرشادات محددة تحتاج إلى معرفتها وفهمها واتباعها بشكل صحيح.

ليس

ثلاث وجبات في اليوم ربما تكون قد التزمت بها بالفعل بدون وجبات خفيفة، ولدعم الفترة الفاصلة بين الوجبات، فإنك تحتاج إلى مزيد من الدهون لأن هذا سيجعلك تشعر بالشبع.

أنت بحاجة إلى السلطات والخضروات للحصول على البوتاسيوم وعلاج مقاومة الأنسولين وتسريع حرق الدهون.

ما يحدث بين ثلاث أو وجبتين هو التكيف مع الكيتو، أو الدهون في هذه العملية سوف تحتاج إلى أشياء محددة مثل فيتامين ب 1 والبوتاسيوم.

أوصي بتكميل الإلكتروليتات أو سترات البوتاسيوم أو الخميرة الغذائية لتسريع الحرق ومنع

بعد ذلك، تؤخر الآثار الجانبية الإخطار تدريجيًا حتى تتناول وجبتين فقط في اليوم، وبالتالي تناول وجبتين في اليوم بدون وجبات خفيفة بينهما.

إذا كنت لا تزال ترغب في تناول الطعام وتشعر بالجوع الشديد بين الوجبات، فهذا يعني أنك تتناول الكربوهيدرات المخفية.

أو ربما لم تأكل ما يكفي من الخضار أو ربما لم تأكل ما يكفي من البروتين.

(إذا تناولت ثلاث وجبات، فأنت بحاجة إلى حوالي 113 جرامًا من البروتين لكل وجبة).

(إذا تناولت وجبتين، فأنت بحاجة إلى 140 جرامًا من البروتين لكل وجبة).

(إذا تناولت وجبة واحدة، فأنت بحاجة إلى 223 جرامًا من البروتين لكل وجبة).

انتبه أيضًا إلى أن اللحوم ليست كلها بروتينات، فقد يكون نصفها دهونًا، وهو ما سوف يربكك عند حساب كمية البروتين التي تحتاجها.

مع وجبات أقل، ستأكل كمية أقل من البروتين، حيث يتكيف الجسم للاحتفاظ بالبروتين والاحتفاظ بالعناصر الغذائية.

لن تحتاج إلى الكثير من الطعام وستكون بخير مع عدم وجود نقص في المغذيات.

يمكنك زيادة البروتين أو تقليله اعتمادًا على ما تشعر به، والهدف هو أن يحرق الجسم مخازن الدهون، إذا كنت

إذا كنت تأكل الكثير من الدهون، فإن الجسم لا يتحول إلى حرق الدهون، بل يتغذى على الدهون التي تتناولها.

هذا يعني أنك تذهب إلى وجبتين أو وجبة واحدة وتحتاج إلى تقليل الدهون الزائدة، ليس عن طريق تناول اللحوم الخالية من الدهون، ولكن عن طريق عدم إضافة المزيد من الدهون إلى الوجبة.

إذا كان التمثيل الغذائي (الحرق) بطيئًا مع وجبتين، فتناول وجبة واحدة، فهي تسرع الحرق وتعالج مقاومة الأنسولين.

وأنت تحرز تقدمًا كبيرًا لأنك تتعامل مع مقاومة الأنسولين، وتحرز تقدمًا كبيرًا لأنك تتعامل مع سنوات من التمثيل الغذائي البطيء.

والمشاكل الهرمونية، وتحتاج إلى تقليل التوتر، يمكنك تناول مغذيات معينة أو الحصول على تدليك بدني

المشي وتغيير بيئتك المعيشية وزيادة مقدار النوم وممارسة المزيد من التمارين يسرع من الحرق.