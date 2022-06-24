الحل لتسوس الأسنان

في الحقيقة ليس لديك الكثير للتعامل مع تسوس الأسنان، ودورك يقتصر على حماية أسنانك الأخرى من التسوس، ومنع تفاقم التسوس إذا كان سطحيًا لمنعها من الوصول إلى الجذر. هنا بعض النصائح

استمر في تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، على الرغم من أنه من الأفضل تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد كل وجبة.

استخدم معجون أسنان لقتل البكتيريا في فمك. يمكنك شراء واحد من الصيدلية أو المتجر، أو صنع خليط منزلي من ملعقة صغيرة من الملح، أو ملعقة صغيرة من خل التفاح وكوب من الماء الفاتر، أو غلي أوراق قليلة منه. نبات المريمية أو القرنفل في كوب من الماء.

مضغ سنًا من الثوم النيء، حتى لو كنت لا تحب مذاقه، لكن الثوم مطهر قوي ومطهر ضد البكتيريا، كما أنه يخفف ألم الأسنان.

استخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لتقوية طبقة المينا الخارجية، مما يحمي السن من التسوس ويساعد على إصلاح المناطق التالفة برفق، أو وضع شريحة على السن.

اشرب الشاي الأخضر غير المحلى لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تعالج مشاكل الأسنان.

ضعي القليل من مسحوق الكركم على مكان التسوس واتركيه لبضع دقائق.

امضغ علكة خالية من السكر بعد تناول أي شيء، وبهذه الطريقة ستزيد من إفراز اللعاب في فمك، والذي بدوره ينظف الأسنان من بقايا الطعام، وبالتالي يمنع تسوس الأسنان.

يستهلك الأطفال اليوم الكثير من السكر وحتى الحلوى السائلة (الصودا). احمِ طفلك من السكر واستبدله ببدائل السكر الطبيعية مثل إكسيليتول أو إكسيليتول أو إريثريتول أو ستيفيا.