يعد بدء تشغيل المحطة الثالثة ضمن محطة براكة للطاقة النووية إنجازًا استراتيجيًا يعزز الاعتماد على الطاقة الصديقة للبيئة.

هذا ما قاله محمد إبراهِيْم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فِيْ إشارة إلَّى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التي تلعب دورًا محوريًا فِيْ ضمان أمن الطاقة واستقرار الأسعار واستدامتها، مما يؤكد الرؤية الحكيمة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية. القيادة الحكيمة واستشرافها للمستقبل خاصة مع أزمة الطاقة التي يواجهها العالم.

وأكد الحمادي أن الإنجاز الجديد يسهم فِيْ استمرار إنجازات الدولة على مستوى مشاريع البنية التحتية الكبرى، ويعزز قدرات وكفاءات أبناء الإمارات فِيْ أحد أكثر المجالات تقدماً. المناخ 2050.

واختتم الحمادي بالقول إن محطات البركة هِيْ البداية فقط، فهِيْ تمثل 20٪ فقط من أهداف برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية. منصة لتحفِيْز الابتكار والبحث والتطوير فِيْ مجالات جديدة مثل المفاعلات المعيارية المصغرة والجيل القادم من المفاعلات، فضلاً عَنّْ تمهِيْد الطريق لتطوير مصادر طاقة جديدة مثل الهِيْدروجين، مما يؤسس لمكانة الإمارات الريادية على مستوى العالم. خريطة عالمية.

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية فِيْ وقت سابق اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، بدء تشغيل المحطة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية فِيْ منطقة الظفرة بأبوظبي.

يتم تنفِيْذ العملية من قبل شركة نواه للطاقة، وهِيْ شركة تابعة للمؤسسة، وهِيْ المسؤولة عَنّْ تشغيل وصيانة محطات براكة، مما يمثل بداية الزيادة التدريجية فِيْ طاقة المفاعل إلَّى التشغيل التجاري بعد عدة الشهُور.

يسلط هذا الإنجاز الجديد الضوء على التقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال عملية تطوير محطات براكة الأربعة، وهُو أول مشروع للطاقة النووية السلمية متعدد المحطات يتم تشغيله فِيْ العالم العربي، ويلعب دورًا محوريًا فِيْ عملية تسريع عملية الحد من البصمة الكربونية لقطاع الطاقة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل الوصول إلَّى الحياد. تغير المناخ بحلول عام 2050. وقد تحقق هذا الإنجاز المتمثل فِيْ بدء تشغيل المحطة الثالثة فِيْ البركة بعد عام واحد من بدء تشغيل المحطة الثانية، فِيْ حين أن الخطوة التالية هِيْ لربط المحطة الثالثة بشبكة الكهرباء الرئيسية بالدولة خلال الأسابيع المقبلة.

يأتي هذا الإنجاز فِيْ وقت تسعى العديد من الدول للتخفِيْف من آثار نقص الطاقة نتيجة أزمة الطاقة الحالية التي يشهدها العالم، مما يؤكد النتائج الإيجابية للرؤية المستقبلية المدروسة لدولة الإمارات العربية المتحدة عَنّْدما اتخذت القرار. فِيْ عام 2008 لإضافة الطاقة النووية إلَّى محفظتها من مصادر الطاقة المتنوعة، مما نتج عَنّْه توفِيْر مصدر موثوق به للكهرباء الأساسية التي تكون صديقة للبيئة للدولة.

بمجرد تشغيل المحطة الثالثة تجارياً، ستضيف ما يصل إلَّى 1400 ميغاواط أخرى من الكهرباء الخالية من الكربون إلَّى شبكة الكهرباء فِيْ الإمارات العربية المتحدة، وهُو ضمان رئيسي لأمن الطاقة فِيْ الدولة وخطوة كبيرة إلَّى الأمام نحو مواجهة تغير المناخ، كَمْا توفر محطات البركة. طاقة كهربائية صديقة للبيئة. للمنازل والشركات والصناعات التقنية المتقدمة فِيْ جميع أنحاء الدولة، فِيْما تبرز الإنجازات المتتالية فِيْ براكة الإمكانات العظيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ تطوير وإدارة المشاريع الضخمة.