الحمادي 5 نصائح للحصول على أرخص سعر لتذاكر السفر بالطائرات

قدم الخبير الفني عبد العزيز الحمادي عدة نصائح للحصول على أرخص تذاكر الطيران خاصة في المناسبات المزدحمة.

السفر جوا

وقال الحمادي عبر حسابه على “تويتر” للحصول على أرخص سعر ممكن لتذاكر سفرك

* لا تسافر في عطلات نهاية الأسبوع

* استخدم Google Flight لعرض جدول تسعير الشهر بالكامل

* استخدم وضع التصفح المتخفي في متصفحك عند الحجز حتى لا يرتفع السعر

* جرب المطارات الأخرى القريبة منك، فقد يكون السفر منها أرخص

* اشترِ التذاكر قبل 45 إلى 90 يومًا من موعد رحلتك

للحصول على أقل سعر ممكن للتذاكر الخاصة بك * لا تسافر في عطلات نهاية الأسبوع * استخدم Google Flight لعرض جدول تسعير الشهر بالكامل * استخدم وضع التصفح المتخفي على متصفحك أثناء الحجز حتى لا يرتفع السعر * اختبر مع المطارات الأخرى بالقرب منك، قد يكون من الأرخص السفر من * شراء التذاكر قبل 45 إلى 90 يومًا من موعد رحلتك pic.twitter.com/tCkVPBm9rr

– عبدالعزيز الحمادي (Abdulaziz_Hmadi) 9 يوليو 2022