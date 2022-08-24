الحمد لله على السلامة بعد إجراء العملية ،يبحث الكثير من الاشخاص في الاوقات الاخيرة عن أجمل العبارات والكلمات المعبرة على سلامة أحد المقربين منه ،وذلك تعبيراً للحب والاحترام الذي يجمع بين الاشخاص بالإضافة الى الشكر لله تعالى عن خروجه من غرفة العمليات بسلام والرجوع الى بيته وعائلته بعد الازمة المرضية الشديدة التي تعرض لها المصاب داخل المستشفى.

الحمد لله على السلامة بعد العملية

الحمد لله على سلامتك بعد العملية ونتمنى لك الصحة والعافية والشفاء العاجل.

خروجك من العملية بأمان عزيزي نحن سعداء جدا ونرجو من الله أن تكون بأمان وتعود إلى المنزل سالمًا.

نقدم لك باقة من الورد لتخرجك من غرفة العمليات بأمان ونقول الحمد لله على سلامتك بعد العملية.

نسألك يا الله الشفاء عزيزي، ونسألك أن ترفع همومه وتجزئه على صبره، ونشكرك يا رب على خروجه السلمي من العملية.

سررنا كثيرا بنجاح العملية ونهنئكم بخروج المريض سالما من العملية ونتمنى له الشفاء العاجل.

الله يفرح قلبك ويغفر لك ذنوبك لما سبقه وما سيأتي، وشفاك الله من كل مرض، والحمد لله على سلامتك.

نفتقد وجودك إلى جانبنا، ونفتقد التحدث إليك وضحكتك الجميلة التي تملأ المنزل. الحمد لله على سلامتك ونحن سعداء بنجاح العملية وعودتك إلى الوطن.

اللهم انت المعالج يريحنا من الالم ونسألك الشفاء لانك تعلم مدى صعوبة ما نمر به ونتمنى الشفاء العاجل بعد العملية.

الحمد لله على سلامتك. خروجك من العملية بسلام أسعد قلوبنا. نرجو من الله أن يراك دائما سالمين.

خروجك من العمليات يا عزيزي جعل عيني ترفرف بفرح الحمد لله على سلامتك. شفاكم الله ويرجعكم.

الحمد لله على السلامة بعد العملية. نشكر ربنا على نجاح العملية بالرب بعدد الأدعية وبأعظم الصلوات على أن يتم الشفاء بشكل جيد.

لا بأس بك يا عزيزي. نتمنى ألا تعود هذه الأيام وأن لا يصيبك شيء سيء ونحمد الله أنك خرجت من العملية بسلام.

كنا خائفين جدًا عليك يا عزيزي أن تتألم قلوبنا أثناء العملية، لكننا نشكر الله كثيرًا على عمليتك الآمنة والناجحة.

مبروك للمريض بعد العملية

نهنئ أعزائنا على خروجهم بأمان بعد العملية.

جئت لأهنئك وأزورك بالياسمين والياسمين لخروجك الآمن من العملية والحمد لله نراكم بخير.

بعد نجاح العملية ورحيلك بألف أمان، نقدم لك باقة من الزهور الرقيقة التي تشبه جمالك وعزبتك في قلوبنا، ونسأل الله الشفاء العاجل.

نسأل الله العلي القدير أن يعيد لك صحتك، وأن يوفقك الشفاء العاجل، فنحمد الله على سلامتك عزيزتي.

أرفع لك من كل عين حسد ونفَس لك، وأرفعك من كل ما يؤذيك، وأتمنى لك أن تعود إلى منزلك بأمان.

نتمنى من الله أن يشفيك ويخفف عنك الآلام ويعود بصحة جيدة.

الحمد لله على سلامتك، فقد تعافيت وشفيت، ونجحت عمليتك بسلام.

أتمنى لك الشفاء العاجل يا سيندي يا نوري. أسأل الله أن يشفيك ويبعدك عن أي مكروه ويعود إلى بيتك سالمًا.

أرسل لك كل زهور الكون وتقول الحمد لله على سلامتك بعد العملية.

نتمنى لك الشفاء والأمان من أبسط الآلام التي تشعر بها يا عزيزي. نسأل الله أن يشفيك مما يؤذيك.

دعاء للمريض بعد العملية

اللهم اشف كل مريض يصاب يا رب الذي خلق داء لا شفاء اللهم لا تترك مريضا إلا بشفاءه ولا تصنع بلاء إلا بإزالته يا أرحم الراحمين من الرحمن.

اللهم يا مجيب الدعاء، ليرجع المريض إلى عافيته، وأن يشفي عبدك الضعيف البائس، ويرفق ببدنه، ويكتب له الشفاء، يا أكرم كريم.

أسأل الله القدير رب العرش الكريم أن يشفيك ويحميك من كل مكروه.

عزيزي الله يحفظك من كل مكروه وصاحب قلب كبير طيب.

الله يشفيك ويعافيك ويرجعك الى بيتك بالصحة والامان.

وفقك الله، وشفائك من المرض، وكتب لك المزيد من المكافآت والمكافآت، وبشرك بالجنة.

اللهم اني احيا العظام وهي تسترد ايها القادر على كل شئ نسألك بلطفك ان يشفينا سريعا.

اللهم اشف الجثث وخفف آلامنا وأكمل شفاءنا بالخير والأمان.

اللهم ارزق قلوبنا نعمة ورحمة، واشفنا من كل وجع وعلل.

وفقك الله بالصبر وبشرى الشفاء، والحمد لله على سلامتك بعد العملية الناجحة.

اللهم اني رب الناس ارفع الالم واشفنا اللهم انت الشافي السليم شفاء لا يترك مرضا.

اللهم لبس الثوب الغالي بالصحة والعافية وأخرجه من غرفة العمليات سالماً وسليمًا، ونسألك اللهم أن تعود إلى بيته سالمًا.

نسألك يا من خلقت الداء وخلقت العلاج له، اشفِ أبنائي الضعفاء، يا أرحم الراحمين، أيها الكريم.

اللهم ايها القدير العظيم الذي يحيي العظام وهي ترجع المجد لك يا صاحب الجلالة والكرامة.

عبارات بعد العملية مكتوبة

فاتنا رؤيتك بخير وأمان، وتناثرت كلمتنا وأنت نراكم بخير بعد العملية، الحمد لله على سلامتك عزيزتي.

كانت الأيام التي أمضيتها في المستشفى أيامًا ثقيلة على قلوبنا. نرجو من الله ألا تعود هذه الأيام والحمد لله على سلامتك.

نشكر الله على وجودك بيننا ومع من يحبونك، وأن الله قد أكمل شفائك ونجحت العملية بأمان.

بارك الله في قلوبنا لرؤيتك بخير بعد العملية ونتمنى لك الشفاء مع عدد الأدعية وأعظم الصلوات.

اللهم ارزق حبيبي آدم نعمة الصحة والعافية، وشفِهم وقلوبهم الطيبة من كل الأمراض.

الف سلامة يا عزيزي والحمد لله على خروجك من المستشفى.

عبارات الحمد لله على السلامة القصيرة

نتمنى من الله تعالى أن يحسن حالتك وأن يشفيك قريبًا ويعود إلى المنزل بأمان.

أنت في تفكيرنا عزيزي ونتمنى أن تكون بخير وأن تجد القوة في كل يوم جديد بعد عمليتك.

نتمنى لكم الشفاء العاجل، وحفظكم الله تعالى بصحة جيدة وآمنة.

نتمنى من الله تعالى أن يقربك إلى كل يوم جديد مليء بالشفاء والصحة والسلامة.

الحمد لله على سلامتك ونأمل ألا تعود هذه الأيام وأنك بخير وبصحة جيدة وسلم.

نحن بجانبك عزيزتي وندعمك لتستمد قوتك وتعود لك صحتك بأمان وسلاسة، ونسأل الله أن يشفيك قريباً.

أتمنى لك الشفاء العاجل، أفكر فيك كثيرًا وأدعو الله دائمًا أن يشفيك.

يا عزيزي، هناك أيام أفضل قادمة. لا تيأس مهما اشتد الألم فإن المشقة تيسر.

نتمنى من الله تعالى أن تشعر بتحسن في أسرع وقت، وأن تستعيد صحتك وتتمكن من العودة إلى المنزل.

أطيب التمنيات بعودتك إلى المنزل والحمد لله على سلامتك بعد العملية.

نشكر الله على الخروج من هذه المحنة ونتمنى أن يشفيك الله عاجلاً وليس آجلاً.

الحمد لله على سلامتك بعد العملية كما يتداول الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعض العبارات القصيرة والمعبرة للفرحة والسعادة لخروج شخص قريب من المستشفى بصحة جيدة بعد إجراء أحد العمليات والقيام بصلوات الشكر لله- تعالى