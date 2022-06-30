الحويزي وش يرجعون، اصل عائلة الحويزي من وين

الحويزي وأين يعودون، أصل عائلة الحوازي ومن هناك عدد كبير من أفراد الوطن العربي يهتمون بالعائلات وأصولهم، بما فِيْ ذلك القبائل المختلة المنتشرة فِيْ جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية، والتاريخ سبق وأن سجلنا أسماء العديد من القبائل والعشائر العربية التي استطاعت إحداث تغيير جذري فِيْ الوضع الذي كانوا متواجدين فِيْه، ومن خلال ذلك سنلتقي بالحوازي وأين يعودون أصل ال- عائلة الحويزي من اين.

معلومات عن قبيلة الحويزي

قبيلة الحويزي من أشهر القبائل العربية التي انتشرت فِيْ العديد من البلدان المختلفة فِيْ الوطن العربي وشبه الجزيرة العربية، ولكن معظم أفرادها موجودون بشكل كبير ورائع فِيْ كل من المملكة العربية السَعُودِيْة والجزيرة العربية. فِيْ جمهُورية العراق العربية، وتتميز بأنها من القبائل العريقة والعريقة، والتي لها صفات متعددة منها الشجاعة والكرم والكرم، ونشأ العديد من الشخصيات البارزة من الأسرة الذين استطاعوا إحداث تغيير ملحوظ فِيْ البلاد، ناهِيْك عن خدمة الوطن والتضحية من أجلها.

ماذا يعودون يا الحوازي

وينتمي افراد قبيلة الحويزي الى عائلة المشاشية فِيْ دولة ايران وجنوب العراق وتعتبر من اقدم واقدم القبائل التي عرفها الوطن العربي وتجدر الاشارة الى ان الاحوازيين استقرت فِيْ محافظة خوزستان فِيْ إيران وتحديداً فِيْ مدينة الحويزة أو الحويزة، وتتحدث عن تاريخ القبيلة، ويعود تاريخها إلى العصور القديمة جداً وصُنفت على أنها من أكثر القبائل التي احتلها الُغُزاة سابقاً. والحكام. .

من أين تأتي عائلة الحويزي

تنحدر عائلة الحويزي من قبيلة العدنانيين، ويعود وجودهم إلى العصور القديمة وهُو الآن منتشر فِيْ العديد من الدول العربية المختلفة، بما فِيْ ذلك مملكة البحرين، وجمهُورية العراق، والمملكة العربية السَعُودِيْة، ودولة الكويت. وقد اشتهرت دولة قطر والإمارات العربية المتحدة وأفراد القبيلة إلى حد كبير من خلال عملهم فِيْ مختلف المجالات. لذلك، فهِيْ ذات أهمية كبيرة، لأنها تتمتع بالأصالة والتراث العربي، وساهمت منذ فترة طويلة فِيْ قيام الدول العربية.

ما هُو اصل قبيلة الحويزي

يعود أصل قبيلة الحوازي إلى هُوازن بن منصور، ويعود أصلهم إلى قبيلة العتيبة، وتتكون هذه القبيلة من جزأين الأول “رق” والثاني “برقة” ولكل منهما عدة فروع.

قبيلة المششين.

قبيلة بني كعب.

قبائل السيد نعمة.

قبيلة بني طرفة

قبيلة باو.

قبيلة الزرقان.

قبيلة باني لان.

قبيلة الانفاجة.

العديد من السباقات.

قبيلة بني سلا.

قبيلة سعد.

قبيلة حميت.

شريف قبيلة.

قبيلة بني تميم.

قبيلة بني مالك.

سباق شديد.

قبيلة السودان.

ابرز اشكال قبيلة الحويزي

يعد شوبر بن محمد الحوايزي من أبرز شخصيات قبيلة الراحَلْ الحويزي، حيث ولد فِيْ مدينة الحويزة بدولة إيران عام 1122 هـ. إنه فشل بسبب خيانة بعض زعماء القبائل. تميز سوبرا بالأعمال التي لا تزال تحظى باهتمام كبير لدى الأفراد، حيث كتب أكثر من ثلاثين عنوانًا جاءت فِيْ مجال الأنساب والفقه والحديث.

هنا وصلنا إلى نهاية فقرات مقالنا بعنوان الهُوازي وما يعودون، أصل عائلة الهُوازي من أين، ومن خلالها نعرف مجموعة واسعة من المعلومات عن الأسرة، كَمْا نلقي النور مباشرة على سب القبيلة وفِيْ ابرز صورها.