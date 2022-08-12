الحياة الفطرية احذروا تواجد الأفاعي بسبب ارتفاع الحرارة

حذر المجلس القومي لتنمية الحياة الفطرية من خطورة خروج الثعابين والحشرات من جحورها متأثرة بارتفاع درجات الحرارة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “في الصيف تخرج الثعابين والعقارب من جحورها وتزداد فرص مواجهتها بالناس”.

وأوضح أن أخطر الأماكن في احتمال وجود الثعابين ؛ وهي أماكن الحشائش والشجيرات الكثيفة، والأماكن التي تكثر فيها الجحور، والأماكن الصخرية والشقوق.

كيفية التعامل مع اللدغة

و قبل؛ سلطت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم الجمعة، الضوء على كيفية علاج شخص مصاب بالعضة.

وأشار الهلال الأحمر، عبر حسابه على تويتر، إلى وجوب طلب سيارة إسعاف فور تعرض شخص للعض، بالاتصال على الرقم (997) أو من خلال تطبيق “أسفاني”، كما يمكن مساعدة المصاب إذا كنت واعيًا. . يطلب منك الاستلقاء على ظهرك بحيث يكون موضع العضة أقل من مستوى قلبك.

وأضاف أن موضع اللدغة يتم تنظيفه بالكحول أو الصابون والماء، ويتم تثبيت الطرف المصاب بجبيرة لوقف حركته.