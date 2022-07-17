الحياة الفطرية 3 مخاطر لاقتناء الحيوانات المفترسة

حذر المركز الوطني للحياة الفطرية من مخاطر اكتساب الحيوانات المفترسة.

يهدد حياة الإنسان

وأشار المركز في إنفوجرافيك على حسابه الرسمي على تويتر إلى أن تربية الحيوانات المفترسة يمكن أن تؤدي إلى ما يلي

الأمراض والأوبئة. يمكن للحيوانات المفترسة مهاجمة البشر وتعريض حياتهم للخطر. يؤدي إلى خلل بيئي بسبب بعده عن بيئته الأصلية.

حيازة 3 من السود

و قبل؛ أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن سيطرته على 3 أسود في استراحة بالرياض ونقلها إلى وحدة الإيواء بالمركز، وقال الحساب الرسمي لتنمية الحياة الفطرية على تويتر فريق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في بدأ التعاون مع القوات الخاصة لأمن البيئة تقريراً عن حيازة 3 أسود وأسود في حمام بالرياض مما يعد انتهاكاً للنظام البيئي.

وأضاف استطاع الفريق السيطرة على المخلوقات وتخديرها ونقلها للوحدة السكنية بالمركز.