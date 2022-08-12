الحياد الكربوني.. انخفاض كبير فِيْ أسعار ألواح الطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية هِيْ أرخص وسيلة اكتشفها البشر لتوليد الكهرباء، وهِيْ أمل العالم فِيْ تحقيق هدف الحياد الكربوني.

تتطور تقنيات إنتاج الكهرباء من الشمس بوتيرة سريعة للغاية وتتراجع تكاليفها بشكل كبير، مما يجعل العلوم الكهروضوئية مكونًا رئيسيًا فِيْ تحول الطاقة.

من أجل الوصول إلَّى حياد الكربون بحلول منتصف هذا القرن والحد من ارتفاع درجة حرارة المناخ إلَّى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، كَمْا هُو منصوص عليه فِيْ اتفاقية باريس للمناخ، سيتعين على سكان الأرض تركيب ألواح شمسية أكثر بأربعة أضعاف سنويًا حتى عام 2023. مرات، كَمْا تقول الوكالة.

النبأ السار هُو أن سعر الألواح الشمسية قد انخفض بشكل كبير.

يشير تقرير أعده علماء من الهِيْئة الحكومية الدولية المعَنّْية بتغير المناخ ونشر فِيْ أوائل عام 2022 إلَّى أن تكاليف تركيب نظام واحد للطاقة الشمسية انخفضت بنسبة 85٪ بين عامي 2010 و 2022، بينما انخفضت أسعار تركيب نظام طاقة الرياح بنسبة 55٪. .

يقول جريجوري نيميت، الأستاذ فِيْ جامعة ويسكونسن ماديسون وأحد المؤلفِيْن الرئيسيين للتقرير، إن الطاقة الشمسية “تشكل على الأرجح أرخص طريقة اكتشفها البشر لتوليد الكهرباء على نطاق واسع”.

بدأت الطاقة المتجددة فِيْ التطور فِيْ ضوء الارتفاع المسجل فِيْ أسعار الوقود الأحفوري والمخاوف التي تركزت على تلبية احتياجات الطاقة نتيجة للحرب الأوكرانية.

يشير تقرير بلومبرج NEF إلَّى أن الاستثمارات العالمية فِيْ مشاريع الطاقة الشمسية زادت بنسبة 33٪ خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وحققت 120 مليار دولار.

أما المشاريع المتعلقة بالطاقة المولدة من الرياح فقد شهدت زيادة بنسبة 16٪ ووصلت عائداتها إلَّى 84 مليار دولار.

ساهمت خطة المناخ التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي من المتوقع أن يوافق عليها مجلس الشيوخ، فِيْ الزخم فِيْ مجال الطاقة المتجددة، حيث خصصت الخطة 370 مليار دولار من الأموال العامة فِيْ شكل حوافز ضريبية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. فِيْ الولايات المتحدة بنسبة 40٪ بحلول عام 2030 (مقارنة بعام 2005).

كتب لورانس توبيانا، مدير مؤسسة المناخ الأوروبية، فِيْ صحيفة “لوموند” الفرنسية اليوم الخميس أن “خطة بايدن ستؤدي إلَّى تعزيز مجال تصنيع الألواح الشمسية فِيْ الولايات المتحدة”.

يعتقد نيميت أن الطاقة الشمسية وحدها يمكن أن تنتج نصف كهرباء العالم بحلول منتصف القرن الحالي، مشيرًا إلَّى أن “هناك إمكانات كبيرة” فِيْ هذا الصدد.

اكتشاف فرنسي

اكتشف الفِيْزيائي الفرنسي إدموند بيكريل فِيْ عام 1939 التأثير الكهروضوئي الذي يسمح بإنتاج الكهرباء من ضوء الشمس.

تم تطوير أول نموذج أولي لألواح السيليكون فِيْ الولايات المتحدة خلال الخمسينيات من القرن الماضي، فِيْ حين أن أكبر نسبة من الألواح الشمسية يتم تصنيعها الآن فِيْ الصين.

تشير وكالة الطاقة الدولية إلَّى أن الألواح الكهروضوئية الجديدة فِيْ السوق أكثر كفاءة بنسبة 20٪ مما كانت عليه قبل خمس سنوات، وذلك بسبب استخدام المواد الحديثة التي تعتمد نظامين.

من أبرز الابتكارات فِيْ هذا المجال الألواح ذات الطبقة الرقيقة الأرخص من تلك المصنوعة من السيليكون. يمكن ربطها بأنواع مختلفة من القواعد باستخدام البيروفسكايت، الذي اكتشفه عالم المعادن الروسي لي بروفسكي فِيْ القرن التاسع عشر.

يعتقد الخبراء أن هذا الابتكار يمكن أن يحدث ثورة فِيْ القطاع من خلال زيادة الأماكن التي يمكن فِيْها إنتاج الطاقة الشمسية، ولكن فقط إذا تم تصنيع النوع الجديد من الألواح لفترة أطول من الألواح الحالية، وتشغيلها لمدة 20 عامًا على الأقل.

ويظهر بحث جديد أن هذه الفكرة قابلة للتطبيق.

فِيْ دراسة نشرت فِيْ مجلة “ساينس” فِيْ أبريل، أعلنت مجموعة من العلماء أنهم نجحوا فِيْ صنع ألواح البيروفسكايت مماثلة لتلك الموجودة فِيْ الصفائح المصنوعة من السيليكون.

استخدمت دراسة أخرى، نُشرت فِيْ مجلة Nature، نموذجًا مرادفًا يعتمد على استخدام أشباه الموصلات البيروفسكايت لامتصاص ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة من الطيف الشمسي، بينما تلتقط مادة كربونية الأشعة فوق البنفسجية.

تظل مسألة عمل الألواح عَنّْدما تغرب الشمس ليلاً دون حل.

نجح باحثون من جامعة ستانفورد هذا العام فِيْ تصنيع الألواح الشمسية التي يمكنها توليد الطاقة فِيْ الليل باستخدام حرارة الأرض.

يقول رون شوف، الذي يرأس الأبحاث التي تركز على الطاقة المتجددة فِيْ معهد الأبحاث الكهربائية (EPRI) ومقره الولايات المتحدة، إن هذا القطاع “لديه الكثير من الأفكار الإبداعية والكثير من الإبداع”.

ويعتبر أن أحد الحلول لمشكلة زيادة الانتفاع بالأرض لتركيب الألواح الشمسية هُو اعتماد الألواح المزدوجة التي ينتج جانبها الكهرباء أحدهما يستخدم أشعة الشمس والثاني أشعة تنبعث من الأرض.

تركز الحلول الأخرى على استخدام الألواح شبه الشفافة، والتي يحقق استخدامها هدفِيْن توليد الكهرباء وحماية المحاصيل من العوامل المناخية الضارة. تشهد الهند منذ حوالي عشر سنوات تركيب ألواح مماثلة تولد الكهرباء وتحد من التبخر.

يشير نيميت إلَّى أن للمستهلكين دورًا فِيْ هذه المسألة من خلال تغيير ساعات استهلاكهم للكهرباء أو من خلال التجمع فِيْ شبكات خاصة مثل نموذج عمل “إير بي إن بي”.