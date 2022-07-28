الحَلْ النهائي للتخلص من البرص أو الوزغ وطرده نهائيا من البيت دون لمسة حتي لو كان معشش هِيْختفِيْ تماماً هِيْهرب فوراً

الحَلْ النهائي للقضاء على مرض الجذام، حيث أن الأبراص أو الأبراص من الحشرات ذوات الدم البارد، لذلك يفضلون العيش فِيْ بيئات دافئة أو حارة، مما يؤدي بهم إلى الظهُور بشكل متكرر فِيْ فصل الصيف. العديد من الأمراض الخطيرة من خلال النفايات التي يتركها ورائها، وكذلك التغذية على أي مصدر غذائي يأتي إليها بحركتها السريعة، كَمْا أن محاصرة أو قتل الجذام من أصعب المهام مهما كان عدد أفراد الأسرة الذين يتعقبونه، لسرعة حركته وسهُولة اختبائه فِيْ أضيق الزوايا والزوايا أو خلف الأثاث، ولا يمكن قتل الأبرص بقطع ذيله، حيث يمكنك استبدال الجرح القديم بآخر جديد، فقتله يتطلب ضربه فِيْ رأس بضربة فعالة.

الحَلْ النهائي للقضاء على الجذام أو الأبراص وطردهم نهائياً

نقدم لكَمْ فِيْ هذا المقال بعض الطرق والطرق التي يمكنك من خلالها طرد السحالي من المنزل، أو التخلص منها باستخدام المكونات التالية، الطريقة الأولى لطرد السحالي من المنزل بخليط من القهُوة والتبغ

المكونات

ملعقة كبيرة من مسحوق القهُوة.

ملعقة كبيرة من غبار التبغ.

مجموعة من العصي الخشبية.

كيف تستعد

اخلطي التبغ مع القهُوة فِيْ وعاء بحجم مناسب حتى تحصلي على خليط متجانس.

شكلي الخليط على شكل كرات صغيرة باستخدام أعواد خشبية فِيْ كل مرة.

وزع ألواحًا تحتوي على حبيبات القهُوة والتبغ فِيْ الأماكن التي قد يختبئ فِيْها المصابون بالجذام.

بمجرد أن تعلق على تلك الكرات، سوف تموت على الفور.

كيفِيْة القضاء على مرض الجذام أو الأبراص وطردهم نهائياً من المنزل

تستخدم صلصة تاباسكو فِيْ أعمال الشواء، لما تتمتع به من نكهة حارة ولذيذة، وتأثيرها مشابه جدًا لتأثير الفلفل الأسود الذي يخيف الأبراص من مكان رش تلك الصلصة

ملعقتان كبيرتان من صلصة تاباسكو.

كأس من الماء.

زجاجة رذاذ

كيف تستعد